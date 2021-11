Ligue 1: Paris souffre à Bordeaux, mais gagne avec ses stars

L'attaquant brésilien du Paris Saint-Germain, Neymar, après son doublé contre Bordeaux, lors de la 13e journée de Ligue 1, le 6 novembre 2021 au Matmut Atlantique Stadium Philippe LOPEZ AFP

Bordeaux (AFP) – Sans Lionel Messi et avec un onze remanié, le Paris SG n'a pas rassuré malgré son succès 3-2 à Bordeaux, après avoir mené 3-0 grâce à un doublé de Neymar et un but de Kylian Mbappé, lors de la 13e journée de Ligue 1.