XV de France féminin: un avant-goût du Mondial-2022 pour des Bleues rajeunies

Paris (AFP) – Un XV de France féminin rajeuni dispute samedi (15h00) à Vannes le premier de ses trois tests d'automne, contre l'Afrique du Sud, adversaire qu'il retrouvera dans sa poule lors de la Coupe du monde dans moins d'un an.

Avant une double confrontation avec les championnes du monde néo-zélandaises, les 13 et 20 novembre à Pau et Castres, la sélectionneuse des Bleues Annick Hayraud a décidé d'allier jeunesse et expérience pour affronter les Sud-Africaines.

"Nous souhaitons faire fructifier l'homogénéité de notre groupe et faire monter tout le monde en compétence", a-t-elle expliqué.

Trois joueuses, la pilière gauche Coco Lindelauf et les centres Marie Dupouy et Chloé Jacquet, honoreront leur première sélection en Bretagne. Deux autres, Alexandra Chambon et Mélissande Llorens, sont susceptibles d'en faire de même si elles sortent du banc.

"Ces jeunes travaillent avec nous depuis un long moment", a souligné Hayraud. "Elles peuvent aujourd'hui postuler en équipe de France au même titre que des joueuses plus confirmées".

Quelques cadres les accompagneront tout de même face à l'Afrique du Sud, 13e du classement mondial (la France est 4e): la deuxième ligne Safi N'Diaye, la troisième ligne et capitaine Gaëlle Hermet ou l'ailière Caroline Boujard.

Caroline Drouin, médaillée d'argent cet été aux Jeux olympiques de Tokyo avec l'équipe de France de rugby à VII, sera elle alignée à l'ouverture.

La Française Caroline Drouin tape une pénalité lors d'un test-match contre l'Angleterre, le 21 novembre 2020 au Stade de Twickenham Adrian DENNIS AFP/Archives

Les autres titulaires habituelles devraient faire leur retour pour les deux matches à venir contre les "Black Ferns", qui permettront aux Bleues de se situer à l'approche de la Coupe du monde, programmée du 8 octobre au 12 novembre 2022 en Nouvelle-Zélande.

Composition de la France contre l'Afrique du Sud:

Boulard - Boujard, Dupouy, Jacquet, Castel - (o) Drouin, (m) Sansus - Hermet (cap.), Gros, Berthoumieu - N'Diaye, Fall - Joyeux, Touyé, Lindelauf

Remplaçantes: Thomas, Deshayes, Brosseau, Diallo, Annery, Chambon, Peyronnet, Llorens

© 2021 AFP