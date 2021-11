Avec Korir et Jepchirchir, le Kenya règne au marathon de New York

La joie du Kényan Albert Korir, vainqueur de la 50e édition du marathon de New York, le 7 novembre 2021 ELSA GETTY IMAGES NORTH AMERICA/AFP

3 mn

New York (AFP) – Le 50e marathon de New York affichait les couleurs kényanes dimanche, avec les victoires d'Albert Korir et de Peres Jepchirchir, médaillée d'or aux Jeux olympiques de Tokyo, tandis que l'Ethiopien Kenenisa Bekele est passé à côté de son premier rendez-vous avec la "Grosse Pomme".