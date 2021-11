L1: Marseille coince, Saint-Etienne miraculé

Paris (AFP) – L'Olympique de Marseille a manqué l'occasion de monter sur le podium, lors d'une 13e journée marquée dimanche par la première victoire de la saison de Saint-Etienne, miraculé contre Clermont (3-2).

En supériorité numérique dès la 56e minute contre la nouvelle lanterne rouge, Metz (0-0), l'OM a tout essayé, mais beaucoup trop tard pour faire la différence.

marseiMoins de 72 heures après leur nul contre la Lazio Rome en Ligue Europa (2-2), les Marseillais ont manqué d'efficacité et fait preuve d'inquiétantes largesses défensives: leurs deux poteaux, et d'improbables maladresses mosellanes les ont successivement sauvés d'un faux pas qui aurait fait tache, malgré une multitude d'occasions en fin de rencontre.

Le milieu de terrain marseillais Dimitri Payet (g), le gardien Steve Mandanda et leurs coéquipiers, saluent leurs supporters, après leur match nul (0-0) à domicile contre Metz, le 7 novembre 2021 au Stade Vélodrome Sylvain THOMAS AFP

La deuxième place du classement, détenue par Lens (24 pts) après sa victoire de vendredi contre Troyes (4-0), était pourtant accessible pour le club phocéen, qui reste au pied du podium (23 pts).

"On a eu du mal. Au-delà du résultat, jouer tous les trois jours demande beaucoup d'énergie", a constaté Jorge Desio, l'adjoint de Jorge Sampaoli, entraîneur olympien suspendu dimanche.

En attendant le duel de prétendants aux Coupes d'Europe, Rennes-Lyon (20h45), et le match de Nice, 3e, contre Montpellier (17h00), le top 5 n'a pas été bouleversé par les rencontres de l'après-midi.

"Sainté" n'est plus dernier

En effet, Nantes et Strasbourg se sont quittés sur un match nul (2-2) malgré l'exclusion de l'Alsacien Ludovic Ajorque (51e) et les deux clubs restent bloqués à 18 points, contre 19 à Rennes et à l'OL, respectivement 5e et 6e du classement.

L'entraîneur nantais Antoine Kombouaré salue son homologue strasbourgeois Julien Stéphan, après le match nul (2-2) entre leurs 2 équipes, lors de la 13e journée de Ligue 1, le 7 novembre 2021 au Stade de La Beaujoire JEAN-FRANCOIS MONIER AFP

Dix-huit points, c'est aussi le total de Monaco, incapable de s'imposer à Reims (0-0). Les Monégasques sont à la peine, ils n'ont plus marqué depuis trois rencontres.

La situation n'est pas aussi alarmante sur le Rocher qu'elle l'est dans le Forez, mais Saint-Etienne a montré d'exceptionnelles ressources pour renverser Clermont, qui menait encore 2-0 après 77 minutes dans un stade Geoffroy-Guichard à huis clos pour raisons disciplinaires.

Jean-Philippe Krasso et Saidou Sow ont sauvé les Verts dans le temps additionnel. "Ca fait vraiment du bien. On y a cru jusqu'au bout, à l'envie. On sait que ce n'est qu'un petit bout de la route, qui est très longue", a réagi Krasso sur Prime Video après cette première victoire qui fait gagner une place à l'ASSE, 19e (9 pts).

Le défenseur guinéen de Saint-Etienne Saïdou Sow marque le 3e but de la victoire dans le temps additionnel (3-2) face à Clermont, lors du match de la 13e journée de Ligue 1, disputé à huis clos, le 7 novembre 2021 au Stade Geoffroy-Guichard PHILIPPE DESMAZES AFP

Brest avait de son côté remporté son premier succès la semaine passée... Les Finistériens ont récidivé, en s'imposant en supériorité numérique à Lorient (2-1) pour sortir de la zone rouge (17e, 12 pts).

Samedi, le Paris SG (1er, 34 pts) a souffert mais gagné à Bordeaux (3-2), tandis que Lille a coincé contre Angers (1-1), stagnant à une 12e place indigne de son rang de champion de France en titre.

