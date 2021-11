Transat Jacques Vabre: le bateau de Burton démâte, la flotte avance à petits pas

Le voilier "Bureau Vallee" skippé par Louis Burton et Davy Beaudart au large de Lorient en préparation pour la Transat Jacques Vabre, le 16 septembre 2021

Paris (AFP) – Après un départ sur les chapeaux de roue dimanche au Havre pour les 79 bateaux, le voilier skippé par Louis Burton et Davy Beaudart a démâté tandis que la flotte de la Transat Jacques Vabre avance à petits pas lundi, pénalisée par l'absence de vents.

Publicité Lire la suite

Le duo Burton/Beaudart (Bureau Vallée) a dû abandonner après dix heures de course et faisait route lundi midi vers Saint-Malo avec le bateau endommagé, qui pointait en deuxième position de la flotte de 22 Imoca (les bateaux du Vendée Globe; monocoques de 18 m) au moment de l'avarie.

En tête de la classe Imoca, on retrouve Charlie Dalin - deuxième du Vendée Globe 2020 - et Paul Meilhat (Apivia), qui naviguaient au large de Roscoff, suivis par les deux bateaux 11th Hour Racing, puis de Jérémie Beyou/Christopher Pratt (Charal).

"On est sous l'île de Batz, mon pays, même si ça nous réussit pas trop bien, on a été recollé par tout le groupe de derrière. C'est pas très drôle, il n'y a pas de vent pour nous. Le vent est erratique, ce n'est pas facile de trouver du temps de repos", a souligné Beyou lors d'une vacation avec les journalistes.

Loin devant pointent les cinq Ultimes (maxi-multicoques volant de 32 m), qui sont, eux, déjà passés au large d'Ouessant et font route vers le Golfe de Gascogne, emmené par le dernier-né des Ultimes, celui barré par François Gabart, et Tom Laperche (SVR Lazartigue).

Armel Le Cléac'h et Kevin Escoffier (Banque Populaire XI) ferment cette flotte élitiste.

"On a buté dans le courant en voulant passer le rail de Ouessant, on a choisi de passer le long de la côte, les copains ont pris un peu d’avance mais la route est longue et le golfe de Gascogne sera plein de surprises !", a expliqué Escoffier lundi.

Deux autres classes de bateaux complètent la Transat Jacques Vabre, course en double multi classes bi-annuelle: les Ocean Fifty (multicoques de 15 m, 7 bateaux en lice), dont le leader est le voilier de Sébastien Rogues/Matthieu Souben (Primonial), et les Class 40 (monocoques de 12 m, 45 bateaux en lice), menés par Axel Trehin/ Frédéric Denis (Project Rescue Ocean).

Classements lundi à 14h00 française:

Les monocoques:

. Class 40 (12 m)

1. Project Rescue Ocean (FRA) à 4.377,7 milles de l'arrivée

(Axel Trehin, Frédéric Denis)

2. La Manche #EvidenceNautique (FRA) à 490,0 milles du premier

(Nicolas Jossier, Alexis Loison)

3. Crédit Mutuel (FRA) 557,0

(Ian Lipinski, Julien Pulvé)

4. Lamotte Module Création (FRA) 672,0

(Luke Berry, Achille Nebout)

5. LA BOULANGERE BIO (FRA) 813,0

(Amélie Grassi, Marie Riou)

. Imoca (18 m)

1. Apivia (FRA) à 5.483,8 milles de l'arrivée

(Charlie Dalin, Paul Meilhat)

Le monocoque Imoca 60 Apivia skippé par Charlie Dalin et Paul Meilhat au large de l'Etretat après son départ pour la Transat Jacques Vabre, le 7 novembre 2021 LOIC VENANCE AFP

2. Arkea - Paprec (FRA) à 3.016,0 milles du premier

(Sébastien Simon, Yann Elies)

3. Fortinet - Best Western (FRA) 3.172,0

(Romain Attanasio, Sébastien Marsset)

4. Charal (FRA) 3.201,0

(Jérémie Beyou, Christopher Pratt)

5. LinkedOut (FRA) 3.283,0

(Thomas Ruyant, Morgan Lagravière)

Les multicoques

. Ocean Fifty (15 m)

1. Primonial (FRA) à 5.436,7 milles de l'arrivée

(Sébastien Rogues, Matthieu Souben)

2. Koesio (FRA) à 25,0 milles du premier

(Erwan Le Roux, Xavier Macaire)

3. Arkema 4 (FRA) 1.440,0

(Quentin Vlamynck, Lalou Roucayrol)

4. LEYTON (GBR) 1.967,0

(Sam Goodchild, Aymeric Chappellier)

5. Solidaires En Peloton (FRA) 2.176,0

(Thibaut Vauchel-Camus, Frédéric Duthil)

. Ultime (32 m)

1. SVR-Lazartigue (FRA) à 7.591,9 milles de l'arrivée

(François Gabart, Tom Laperche)

2. Actual Ultim 3 (FRA) à 24,0 milles du premier

(Yves le Blévec, Anthony Marchand)

3. Sodebo ultim 3 (FRA) 73,0

(Thomas Coville, Thomas Rouxel)

4. Maxi Edmond de Rothschild (FRA) 108,0

(Franck Cammas, Charles Caudrelier)

5. Banque Populaire XI (FRA) 1.223,0

(Armel Le Cléac'h, Kevin Escoffier)

./bds/sc/fbr/smr

© 2021 AFP