Coupe Davis: Hugo Gaston et Adrian Mannarino appelés en équipe de France

Paris (AFP) – Hugo Gaston et Adrian Mannarino ont été appelés par le capitaine Sébastien Grosjean pour compléter l'équipe de France qui jouera la Coupe Davis (25 novembre-5 décembre), a annoncé mercredi la Fédération française de tennis (FFT).

Gaston a bondi de la 103e à la 67e place mondiale après avoir atteint les quarts de finale au Masters 1000 de Paris la semaine dernière. Mannarino est lui 66e.

Les deux joueurs gauchers ont été appelés à la suite du forfait du N.2 français Ugo Humbert qui a mis un terme à sa saison le 30 octobre. Le N.1 tricolore Gaël Monfils, blessé durant l'Open de Bercy, a également mis fin à sa saison, mais il ne faisait pas partie du groupe initialement sélectionné par Grosjean le 25 octobre.

"Au vu de leur fin de saison, Hugo Gaston et Adrian Mannarino méritent leur place en équipe de France. Hugo a signé un magnifique parcours au Rolex Paris Masters en atteignant les quarts de finale, avec une qualité de jeu exceptionnelle. De son côté, Adrian retrouve un niveau de jeu très intéressant après de belles victoires face à Andrey Rublev à Moscou et Nikoloz Basilashvili au Rolex Paris Masters. Je compte donc sur eux pour aider l’équipe de France à se qualifier pour les quarts de finale" de la Coupe Davis, a expliqué Grosjean.

Le Français Adrian Mannarino, lors de son 16e de finale du Masters 1000 de Paris contre son compatriote Gaël Monfils, le 3 novembre 2021 à l'AccorHotels Arena Christophe ARCHAMBAULT AFP/Archives

Gaston et Mannarino intègrent donc un groupe déjà constitué de quatre joueurs: Richard Gasquet (74e), Arthur Rinderknech (60e), ainsi que Pierre-Hugues Herbert et Nicolas Mahut qui devraient former la paire de double.

Au final, Grosjean devra ramener son groupe à cinq joueurs.

"Partir avec six joueurs permet d’offrir plus de possibilités", a-t-il expliqué.

La France affrontera en phase de poules la République tchèque (25 novembre) et la Grande-Bretagne (27 novembre) dans le groupe C, à Innsbruck. Le vainqueur de chacune des six poules de trois ainsi que les deux meilleurs deuxièmes joueront les quarts de finale.

