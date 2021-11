Foot: la Serbie qualifiée pour le Mondial-2022, le Portugal en barrages

Lisbonne (AFP) – Au bout du suspense, la Serbie a arraché sa qualification pour le Mondial-2022 au Qatar en s'imposant 2-1 dans les derniers instants dimanche à Lisbonne face au Portugal, qui devra passer par les barrages pour participer à la Coupe du monde.

En tête dès la 2e minute grâce au Lillois Renato Sanches, les coéquipiers de Cristiano Ronaldo ont encaissé un but de Dusan Tadic à la 35e, et ont ensuite été incapables de conserver le match nul qui les aurait qualifiés à la place de leur adversaire du soir, encaissant un deuxième but d'Aleksandar Mitrovic à la 90e.

