Rugby: Le pays de Galles s'impose difficilement face à des Fidjiens rapidement réduits à 14

Cardiff (Royaume-Uni) (AFP) – Le pays de Galles s'est péniblement imposé 38-23 face à des Fidjiens rapidement réduits à 14 dimanche à Cardiff, grâce notamment à un splendide essai en fin de match de l'ailier Louis Rees-Zammit.

Cette 11e victoire en 13 rencontres face aux Fidjiens vient à point nommé pour les Gallois, après deux défaites face à l'Afrique du Sud (23-18) et aux All Blacks (54-16) et avant d'affronter l'Australie la semaine prochaine.

Face à cet adversaire qui était déjà dans leur poule lors du Mondial-2019 et qui sera encore dans leur groupe au Mondial-2023 en France, les Gallois ont été menés dès la 8e minute 10-0, après un essai transformé et une pénalité des joueurs du Pacifique.

Mais ces derniers, après avoir déjà encaissé un essai du talonneur Ryan Elias, ont été réduits à 14 dès la 24e minute, après le carton rouge reçu par l'ailier Eroni Sau pour un violent coup donné au centre Johnny Williams à terre.

Les Fidjiens ont ensuite encaissé un nouvel essai, marqué par le demi de mêlée Kieran Hardy dans le foulée d'un autre carton --jaune cette fois-ci-- les forçant à évoluer à 13 et permettant aux Gallois de virer en tête à la pause (14-13).

Mais loin de dominer les débats malgré leur supériorité numérique, les Gallois ont compté à nouveau jusqu'à neuf points de retard (14-23) en deuxième période, après une nouvelle pénalité de Volavola et un essai de Nayacalevu.

Mais leur indiscipline a perdu les Fidjiens, à nouveau réduits à 13 après un nouveau carton jaune. Ryan Elias en a profité pour marquer un deuxième essai, ramenant les siens à quatre points (19-23) à la 62e, avant que l'ailier Alex Cuthbert, pour sa première sélection depuis quatre ans, ne permettent aux Gallois de repasser devant à l'amorce du dernier quart d'heure (24-23, 65e).

L'ailier gallois Alex Cuthbert marque un essai face aux Fidjiens, lors de leur test-match de la tournée d'automne, le 14 novembre 2021 au Principality Stadium à Cardiff Geoff Caddick AFP

Dans les dernières minutes, Louis Rees-Zammit, aplatissant dans l'en-but après avoir suivi lui-même dans une course impressionnante depuis le milieu de terrain son propre coup de pied (73e, 31-23 après transformation), puis Liam Williams à la 80e, ont achevé le travail.

