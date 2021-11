Mondial-2022: l'Italie doit gagner, marquer et espérer en Irlande du Nord

Le défenseur italien Giovanni Di Lorenzo (N.2) sauve la Squadra Azzurra en égalisant contre la Suisse dans le choc du Groupe C des qualifs du Mondial disputé à Rome, le 12 novembre 2021 Alberto PIZZOLI AFP/Archives

Rome (AFP) – Pour éviter d'incertains barrages sur la route du Mondial-2022, et le souvenir traumatisant de l'échec de 2018, l'Italie doit gagner en Irlande du Nord lundi, mais aussi marquer le plus possible et espérer que la Suisse ne fasse pas mieux qu'elle contre la Bulgarie.