Mondial-2022: match à trois Pays-Bas, Norvège, Turquie pour la zone Europe

Les joueurs de l'équipe des Pays-Bas à l'entraînement au centre de Zeist, le 15 novembre 2021, à la veille du match contre la Norvège Koen van Weel ANP/AFP

2 mn

Paris (AFP) – Il reste un billet direct pour le Mondial-2022 à distribuer en Europe, au bout d'un match à trois entre les Pays-Bas et la Norvège, qui s'affrontent directement mardi, et la Turquie, obligée de gagner au Monténégro et d'espérer une défaite néerlandaise.