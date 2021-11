Masters WTA: Kontaveit affrontera Muguruza en finale

Garbine Muguruza trop forte pour Paula Badosa en Masters de fina de saison à Guadalajara, le 16 novembre 2021 Ulises Ruiz AFP

Guadalajara (Mexique) (AFP) – Une affiche inédite et indécise: Garbiñe Muguruza (tête de série N.6) et Anett Kontaveit (N.8) se sont débarrassées de Paula Badosa (N.7) et Maria Sakkari (N.4) en demi-finales et s'affronteront pour le gain du Masters WTA mercredi à Guadalajara.