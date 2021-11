Bleues: Mbock de retour, le "traumatisme" Hamraoui dans les esprits

Paris (AFP) – Une revenante et une grande absente: Griedge Mbock, longtemps blessée, figure dans la liste annoncée jeudi par Corinne Diacre pour le dernier rassemblement de l'année des Bleues, auquel ne participera pas Kheira Hamraoui, dont l'agression est "un traumatisme physique et psychologique", selon la sélectionneuse.

Et revoilà Mbock! La défenseure lyonnaise (26 ans), éloignée des terrains un an et demi en raison d'une blessure au tendon d'Achille gauche, réintègre l'équipe de France pour la réception du Kazakhstan le 26 novembre à Vannes et du pays de Galles, l'adversaire le plus relevé des qualifications au Mondial-2023, le 30 novembre à Guingamp.

"Elle a l'air d'être en bonne forme. C'était le bon moment pour la rappeler", a expliqué Corinne Diacre à propos de la Lyonnaise dont la dernière sélection remonte à mars 2020 et qui était titulaire lors du match de l'OL à Munich mercredi en Ligue des champions (défaite 1-0).

Mais les choix sportifs de Corinne Diacre ont été partiellement éclipsés jeudi par l'omniprésente affaire Hamraoui, deux semaines après le violent guet-apens qui a été tendu le 4 novembre contre la milieu du PSG.

"On en a déjà beaucoup trop parlé. Je n'ai pas de commentaires à faire car je ne connais pas le fond de l'histoire", a tenté d'évacuer la sélectionneuse, qui n'a pas retenu l'ancienne joueuse du Barça.

La sélectionneuse Corinne Diacre interrogée par les reporters à l'issue du match amical contre l'Angleterre à Caen, le 9 avril 2021 Sameer Al-DOUMY AFP/Archives

Les joueuses du PSG "affectées"

Frappée à la barre de fer au niveau des jambes par deux agresseurs, Hamraoui a manqué les matches contre le Real Madrid à domicile (victoire 4-0) et contre Lyon (défaite 6-1) et ne figurait pas dans le groupe pour le déplacement à Madrid ce jeudi soir (21H00).

"J'ai lu comme vous, par la presse, ce que Kheira avait subi. C'est un traumatisme non seulement physique mais psychologique. Il y a une enquête en cours. On va laisser faire la justice", a réagi Corinne Diacre

Présente lors de l'agression, la milieu parisienne Aminata Diallo ne fait pas non plus partie de la liste. Placée en garde à vue et finalement relâchée sans qu'aucune charge ne soit retenue contre elle, l'épisode a aussi lourdement pesé sur celle qui avait remplacé Hamraoui, blessée à un mollet, lors du précédent rassemblement des Bleues en octobre.

Corinne Diacre a reconnu que les joueuses parisiennes de l'équipe de France étaient "affectées" par l'affaire. "Je sais aussi qu'elles sont très contentes de faire une pause en club et de venir en équipe de France, pour avoir échangé avec certaines", a-t-elle dit.

Les Parisiennes Grace Geyoro, Élisa de Almeida (au centre) et Marie Antoinette Katoto à l'issue du match contre Chicago à Louisville le 21 août 2021, retrouvent les Bleues Tim Nwachukwu Getty/AFP/Archives

Renard pas encore apte

Evoquant un groupe qui lui "donne pleine statisfaction" avec quatre victoires en autant de matches de qualification pour le Mondial-2023, la sélectionneuse n'a pas opéré de grands changements dans sa liste.

Outre Griedge Mbock, l'attaquante du Paris FC Clara Mateo (23 ans, 5 sélections) fait son retour. "Elle enchaîne les bonnes performances" avec son club, a relevé Diacre. En attaque également, Valérie Gauvin (25 ans, 36 sélections) retrouve les Bleues après avoir manqué le dernier rendez-vous en octobre en raison d'un genou douloureux.

Wendie Renard avec les Bleues contre l'Allemagne en ammical au stade de la Meinau à Strasbourg, le 10 juin 2021 PATRICK HERTZOG AFP/Archives

La capitaine de l'équipe de France Wendie Renard devra elle encore patienter. "Elle va mieux, mais n'est pas encore apte à reprendre la compétition", a annoncé la sélectionneuse à propos de la défenseure centrale, qui s'est blessée à une cuisse en septembre lors d'un entraînement avec les Bleues.

"L'essentiel, c'est qu'elle soit en pleine forme en fin de saison pour le championnat d'Europe", programmé du 6 au 31 juillet en Angleterre, a ajouté la sélectionneuse.

Coéquipière de Renard à Lyon et désignée meilleure joueuse d'octobre en D1, la latérale gauche Selma Bacha (21 ans) devra attendre pour connaitre sa première convocation.

Par ailleurs, la milieu lyonnaise Amandine Henry et l'attaquante Eugénie Le Sommer, prêtées au club américain OL Reign, sont à nouveau absentes de la liste de Diacre, qui continue à se passer de ces deux figures historiques des Bleues.

