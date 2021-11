Masters ATP: Djokovic déroule contre Norrie avant la demie contre Zverev

Turin (Italie) (AFP) – Le N.1 mondial Novak Djokovic, déjà qualifié pour les demi-finales des Masters ATP où il retrouvera l'Allemand Alexander Zverev (N.3), a conclu tranquillement la phase de poules avec une troisième victoire, nette, contre le Britannique Cameron Norrie (N.12) 6-2, 6-1, vendredi à Turin.

"Nole", en quête d'un sixième sacre aux Masters pour égaler le record de Roger Federer, n'aura pas cédé le moindre set lors de cette phase de groupes où il a dominé successivement le Norvégien Casper Ruud (N.8), le Russe Andrey Rublev (N.5) puis Norrie, qui a remplacé pour les deux dernières journées Stefanos Tsitsipas (N.4), forfait après son premier match.

Pour son premier match contre l'ogre serbe, Norrie a fait ce qu'il a pu mais n'a jamais pu résister dès que Djokovic a accéléré la cadence et allongé les coups. Et il n'a pas su concrétiser la seule balle de break qui s'est présentée au début du second set alors qu'il a lâché cinq fois sa mise en jeu.

Le match, bouclé en un peu plus d'une heure (1h06), aura finalement ressemblé à un bon galop d'entraînement pour le N.1 mondial avant de retrouver Zverev, celui qui l'a privé l'été dernier d'une finale olympique à Tokyo avant de décrocher lui-même l'or.

