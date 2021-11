F1: Hamilton s'impose au Qatar et talonne Verstappen à deux courses de la fin

Doha (AFP) – Lewis Hamilton (Mercedes), 2e du championnat du monde, a remporté le premier Grand Prix du Qatar de l'histoire de la Formule 1 et revient à huit points du leader Max Verstappen (Red Bull), 2e dimanche de la 20e manche sur 22 cette saison.

"On peut le faire": après sa victoire la semaine dernière au Brésil, Hamilton a récidivé, parti en pole position et jamais inquiété par Verstappen. Il talonne désormais le Néerlandais dans la course au titre avant la dernière ligne droite en Arabie saoudite et à Abou Dhabi en décembre.

C'est la 7e cette saison et la 102e de la carrière du Britannique de 37 ans, qui vise une huitième couronne mondiale record, alors que Verstappen, 24 ans, espère un premier sacre.

Qualifié 2e, Verstappen a été rétrogradé avant le départ de cinq places sur la grille, pour ne pas avoir ralenti alors que la monoplace de Gasly était immobilisée sur la piste lors des qualifications samedi.

Dès le départ, le Néerlandais de 24 ans a gagné trois positions. Au 5e tour il était 2e derrière son rival. Mais contrairement au Brésil, théâtre d'une bataille d'anthologie la semaine dernière, il n'y a cette fois pas eu de confrontation directe.

Résultats du Grand Prix du Qatar avec les classements des pilotes et des constructeurs Laurence SAUBADU AFP

98e podium pour Alonso

Verstappen a fini les 57 tours de 5,38 kilomètres à 25,7 secondes du septuple champion du monde, mais il a obtenu le point du meilleur tour en piste.

"Notre position sur la grille a compromis la situation mais j'ai pris un très bon départ, on est vite revenu en 2e position et au final c'est très bien d'avoir ce meilleur tour", a-t-il réagi.

Hamilton, lui s'est senti "un peu seul en tête de la course" : "J'aime quand tout se passe bien, très bon travail de l'équipe, j'ai hâte de voir le replay pour voir ce qui s'est passé derrière".

Il pourra revoir comment Alonso, double champion du monde 2005 et 2006, a signé son 98e podium, le premier depuis 2014.

Le pilote espagnol de l'écurie Alpine Fernando Alonso sur le podium du GP du Qatar à Losail, le 21 novembre 2021 ANDREJ ISAKOVIC AFP

"Incroyable, sept ans... enfin on l'a ! (...) J'ai attendu si longtemps pour cela", a réagi l'Espagnol de 40 ans, élu pilote du jour.

Sergio Pérez (Red Bull) et Esteban Ocon (Alpine) ont complété le Top 5. Pierre Gasly (AlphaTauri), parti 2e et donc pour la première fois de sa carrière en première ligne, n'a fini que 11e.

Un an avant la Coupe du Monde

A un an jour pour jour de "sa" Coupe du monde 2022, le Qatar organisait son tout premier Grand Prix de Formule 1, en nocturne sur le circuit de Losail où des stars du football étaient présentes (David Beckham, Andrea Pirlo, Marcel Desailly ou encore Patrick Kluivert et le Brésilien Cafu).

Chaleureuse accolade entre l'icône du foot anglais David Beckham et l'ex-pilote Sir Jackie Stewart sur le circuit de Losail, le 21 novembre 2021 ANDREJ ISAKOVIC AFP

Le Qatar ne sera pas au calendrier en 2022 mais a signé un contrat de 10 ans avec la F1 dès 2023, soulevant des critiques d'ONG internationales qui condamnent le traitement réservé aux centaines de milliers de travailleurs, venus notamment d'Asie, sur les grands chantiers du Mondial-2022.

Face aux critiques, le Qatar assure avoir fait beaucoup pour améliorer les conditions de travail des travailleurs immigrés.

Hamilton, engagé dans la défense des minorités, portait ce week-end un casque aux couleurs arc-en-ciel, avec également des bandes de couleurs marron, bleu, rose et blanche et la mention "We stand together" ("Nous sommes unis").

Lewis Hamilton au volant de sa Mercedes franchit la ligne d'arrivée du GP du Qatar sur le circuit International de Losail, le 21 novembre 2021 ANDREJ ISAKOVIC AFP

"C'est important pour moi de représenter cette communauté LGBTQ+, il y a des situations (dans cette région du monde, ndlr) qui ne sont pas parfaites et doivent être soulignées", a-t-il expliqué samedi, ajoutant qu'il porterait ce casque en Arabie saoudite (5 décembre) et à Abou Dhabi (12 décembre).

