Incidents OL-OM: réunion mardi entre gouvernement et instances du foot

Paris (AFP) – Les ministres de l'Intérieur et ceux chargés des Sports rencontreront mardi les instances du football français pour voir "ce qu'il faut faire" après les incidents survenus dimanche soir lors du match OL-OM à Lyon, a indiqué le ministère des Sports à l'AFP.

Le ministre de l'Intérieur recevra place Beauvau ses collègues Jean-Michel Blanquer (Education et Sports) et Roxana Maracineanu (ministre déléguée aux Sports), ainsi que des représentants de la Ligue professionnelle de football (LFP) et la Fédération française de football (FFF).

Le Marseillais Dimitri Payet a été touché dimanche soir au visage par une bouteille lancée par un supporter de l'OL, entraînant l'arrêt du match après un imbroglio entre dirigeants des deux clubs, l'arbitre, la Ligue de football professionnel (LFP) et la préfecture de la région Auvergne-Rhône-Alpes.

Après d'autres incidents en début de saison, plusieurs réunions techniques se sont déroulées entre les cabinets du ministère de l'Intérieur, de la Justice et des Sports.

Cela a abouti à un courrier du gouvernement adressé fin octobre à la LFP, pour lutter contre l'insécurité dans les stades.

Jean-Michel Blanquer et Roxana Maracineanu avaient à cette époque dit souhaiter la "diffusion d'une circulaire actualisée de politique pénale" aux préfets sur le sujet.

Ils avaient exprimé leur intention de mettre en place une "cellule nationale de coordination et de sécurité" réunissant deux fois par an les ministères concernés (y compris la Justice et l'Intérieur) aux côtés des instances du football.

Ils avaient assuré à la LFP que "l'arsenal législatif sur le sujet (était) suffisant et satisfaisant" et milité pour son "application systématique".

Face à la multiplication d'incidents dans les stades cette saison (jets d'objets et de fumigènes, envahissements de terrain, échauffourées entre groupes de supporters...), la LFP avait appelé le gouvernement à la rescousse dès la fin du mois d'août sur les "réponses judiciaires" à apporter à ces débordements.

La Ligue, via sa Commission de discipline, a de son côté pris de nombreuses sanctions à l'encontre des clubs, allant de la fermeture provisoire de tribunes au retrait de points.

