WRC: qui pour succéder à Sébastien Ogier ?

Paris (AFP) – Sébastien Ogier, qui a remporté dimanche son huitième titre de champion du monde, ne disputera plus que quelques rallyes en 2022. Les candidats pour lui succéder au palmarès du WRC sont nombreux mais leurs chances incertaines.

A tout seigneur, tout honneur, laissons le Français les nommer. "Chez Hyundai, on ne peut éliminer ni Thierry (Neuville, 33 ans, vice-champion du monde en 2013, 2016, 2017, 2018 et 2019) ni Ott (Tänak, 34 ans, sacré en 2019, ndlr)", commence-t-il.

"Chez Toyota, Kalle (Rovanperä, 21 ans, devenu cette année le plus jeune vainqueur en WRC, ndlr) est très +vite+ en ce moment, donc il a le potentiel. Elfyn (Evans, 32 ans, vice-champion du monde 2020 et 2021, ndlr) a toujours été très régulier ces derniers temps et aux avant-postes aussi. Sur ces quatre-là, c'est difficile d'en éliminer un."

"On fera de notre mieux", annonce Evans. "Je serai là", promet Neuville. Tous les deux partagent toutefois le même regret: perdre l'opportunité de battre Ogier sur une saison, ce que seul Tänak a fait depuis 2013. "Ce serait plus intéressant pour nous et pour tout le monde", clame le Belge.

"Après, il y a un paramètre qui va aussi être important l'année prochaine", estime l'octuple champion du monde français. "C'est de voir quelle équipe a fait le meilleur travail avec les nouvelles voitures", qui seront pour la première fois équipées de moteurs hybrides.

"Une surprise"

"On peut éventuellement avoir une surprise", poursuit Ogier, qui pense à l'écurie privée M-Sport, qui aligne des Ford et compense ses moyens réduits par son ingéniosité. "Ils ont toujours été assez bons pour faire des voitures performantes à leur sortie, donc il ne faut certainement pas les éliminer."

Chez M-Sport, la charge sera menée par l'Irlandais Craig Breen (31 ans), le Britannique Gus Greensmith (24 ans) et a priori le Français Adrien Fourmaux (26 ans), qui doit encore être confirmé.

Après 18 ans de domination française entre Sébastien Loeb (2004-2012) et Ogier (2013-2021), "ça serait dommage que tout s'arrête. Donc maintenant on va espérer que des garçons comme Adrien, par exemple, puissent reprendre le flambeau à un certain moment", souhaite le deuxième Sébastien.

Fourmaux --qui a fait ses débuts en Mondial au Rallye Monte-Carlo 2019, inscrivant d'entrée son premier point-- est le principal espoir tricolore.

Introduit dans la catégorie reine chez M-Sport cette année, celui qui faisait des études de médecine avant de se consacrer au rallye s'est fait remarquer notamment grâce à ses cinquièmes places en Croatie et au Kenya, ses meilleurs résultats à date.

"Actuellement, j'essaie de faire ma propre histoire", affirme le jeune homme. "Il y a quatre ans, j'étais encore sur les bancs de la fac. Quand je vois comment j'ai progressé... Et j'espère continuer. En tout cas, je donne tout ce que je peux."

Espoirs

Egalement soutenu par la Fédération française du sport automobile (FFSA), dont l'opération de détection Rallyes Jeunes a révélé Ogier et Fourmaux, un autre Français évoluait en WRC en 2021: Pierre-Louis Loubet (24 ans).

Sacré en WRC2 (la catégorie inférieure) en 2019, le fils d'Yves Loubet, champion d'Europe des rallyes en 1989, a toutefois connu une saison difficile à bord d'une Hyundai privée engagée par l'équipe 2C Compétition, entre casses mécaniques, accidents et une hanche cassée début octobre.

La marque sud-coréenne confiera donc plutôt l'an prochain sa troisième voiture à un autre espoir, le Suédois Oliver Solberg (20 ans), fils du champion du monde des rallyes 2003 Petter Solberg, en alternance avec l'Espagnol Dani Sordo (38 ans).

Chez Toyota, Ogier (37 ans), qui a encore envie de courir au moins le Monte-Carlo --son épreuve favorite dans sa région d'origine des Hautes-Alpes-- en plus des 24 Heures du Mans en endurance, partagera sa voiture avec le Finlandais Esapekka Lappi (30 ans).

Le Japonais Takamoto Katsuta (28 ans) restera lui au volant d'une quatrième "Toy".

Quant à Loeb (47 ans), il pourrait faire son retour pour des piges chez M-Sport. Des discussions sont en cours.

