C1: le Barça de Xavi accroché par Benfica, la qualification en péril

Barcelone (AFP) – Xavi, déjà dos au mur ? Pour son premier match de Ligue des champions à la tête du FC Barcelone, le nouvel entraîneur catalan a évité le pire mais n'a pas réussi à trouver la clé contre le Benfica Lisbonne mardi au Camp Nou (0-0).

Le Barça reste 2e du groupe C avec 2 points d'avance sur les Lisboètes, et ira donc jouer sa qualification pour les huitièmes le 8 décembre lors de la dernière journée du groupe E à Munich contre le Bayern Munich qui l'avait corrigé 3-0 à l'aller. Mais il reste au moins maître de sa destinée.

L'attaquant uruguayen de Benfica, Darwin Nunez, à la lutte avec le défenseur de Barcelone, Gérard Piqué, lors du match de groupes de la Ligue des Champions, le 23 novembre 2021 au Camp Nou Josep LAGO AFP

Malgré l'ampleur du défi, les Catalans n'ont pas été refroidis par les trombes d'eau qui se sont déversées sur la pelouse d'un Camp Nou à moitié vide: les hommes de Xavi ont débuté la partie à fond, et ont multiplié les situations chaudes devant les cages du gardien grec du Benfica, Odysseas Vlachodimos, impérial mardi soir.

Domination stérile

La désillusion a été immense quand, à la 85e minute, Ronald Araujo s'est vu annuler son but pour une position de hors-jeu, alors que le Barça poussait pour tenter de marquer un but libérateur qui n'est jamais venu.

L'attaquant néerlandais de Barcelone, Memphis Depay, tente de dribbler le gardien grec de Benfica, Odisseas Vlachodimos, lors de leur match de groupes de la Ligue des Champions, le 23 novembre 2021 au Camp Nou Josep LAGO AFP

Mais la déception aurait pu être encore plus immense si Seferovic avait cadré sa frappe immanquable, seul face à Marc-André ter Stegen dans un temps additionnel rythmé par des occasions à foison.

Les Catalans ont malgré tout largement dominé la partie. Auparavant, ils ne se sont fait vraiment peur qu'une seule fois, sur une double grosse alerte, autour de la demi-heure de jeu.

Marc-André ter Stegen a alors sauvé les siens d'une énorme parade du genou sur une reprise de la tête de Roman Yaremchuk (34e), et sur le corner suivant, Nicolas Otamendi a cru avoir ouvert la marque... avant que l'arbitre n'invalide son but car le ballon était sorti des limites du terrain durant sa course dans les airs, sur le corner.

Hormis cette frayeur, les Catalans ont multiplié les grosses occasions, sans réussir à marquer.

Xavi peut toutefois dire merci à ses jeunes talents, qui ont porté l'équipe tout au long du match.

Nico, Gavi, Demir brillants

Aux côtés d'un Sergio Busquets toujours irréprochable dans son rôle de capitaine distributeur de jeu, Nico (19 ans) a débuté très fort, gagnant presque tous ses duels et se projetant bien vers l'avant.

Le milieu de terrain de Barcelone, Gavi, déborde son homologue allemand de Benfica, Julian Weigl, lors de leur match de groupes de la Ligue des Champions, le 23 novembre 2021 au Camp Nou LLUIS GENE AFP

Le Camp Nou a ensuite scandé le nom de Gavi (17 ans), après un double grand-pont du jeune international espagnol qui a permis d'effacer deux défenseurs (30e).

Yusuf Demir (18 ans) a à son tour harangué le public, après que sa superbe frappe enroulée du gauche s'est écrasée sur la barre transversale (42e).

Ce fut la plus belle occasion de la première période pour le Barça, avec une frappe de Jordi Alba à la 28e détournée par miracle par Vlachodimos... avant le gros raté du jeune international autrichien à la 52e, et la tête de Frenkie de Jong, sur un centre du revenant Ousmane Dembélé, stoppée par le portier belge à la 67e.

Si avec toutes ces pépites, l'avenir à long terme semble radieux pour le Barça, à court terme, la situation se tend déjà pour Xavi, trois semaines seulement après sa nomination. Le Barça risque en effet de ne pas voir les 8es de finales de la Ligue des champions, une première depuis la saison 2003-2004.

