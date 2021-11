C1: le PSG battu mais qualifié, City, Real et Inter en 8es, Benzema buteur

Paris (AFP) – Manchester City a renversé le Paris SG mercredi (2-1) dans une soirée de Ligue des champions où les deux adversaires ont assuré leur place en huitièmes, tout comme l'Inter Milan, le Sporting ou le Real Madrid de Karim Benzema, buteur malgré ses démêlés judiciaires.

Gr.A: Paris ballotté mais qualifié avec City

Faute de première place, la qualification est là pour Paris: dominé et battu à l'Etihad Stadium, le PSG s'est assuré une dixième participation consécutive aux huitièmes de C1 en profitant de la défaite, au même moment, du Club Bruges contre le RB Leipzig (5-0).

Avec huit points, les Parisiens ne peuvent plus être rejoints par les Allemands et les Belges (4 pts chacun)... mais ne peuvent plus rejoindre non plus les Mancuniens (12 pts), assurés de la première place du groupe et donc d'un tirage au sort protégé pour les huitièmes.

Au moins la boule de Paris sera-t-elle dans les chapeaux le 13 décembre prochain, indépendamment d'un dernier match sans enjeu le 7 décembre contre Bruges au Parc des Princes...

Mais la copie brouillonne rendue par l'équipe de Mauricio Pochettino, au centre des attentions de la presse anglaise en raison de l'intérêt supposé de Manchester United pour l'entraîneur argentin, n'a rien de rassurante.

Kylian Mbappé, buteur entre les jambes du gardien (50e), a cru réussir le braquage parfait... mais Raheem Sterling (63e) et Gabriel Jesus (77e) ont concrétisé la mainmise des joueurs de Pep Guardiola, ultradominateurs tout au long du match.

Les deux équipes savaient de toute façon qu'elles étaient déjà qualifiées pour les huitièmes, tant Leipzig a facilement dominé Bruges avec notamment un doublé du Français Christopher Nkunku (12e, 90e+3), auteur de ses sixième et septième buts dans cette C1.

Gr.B: Milan surprend l'Atlético, qui jouera gros

Dans l'autre affiche de la soirée: l'Atlético Madrid s'est fait surprendre à domicile par l'AC Milan (1-0) sur un but de Messias Junior en fin de rencontre (88e).

Petite consolation pour les "Colchoneros": Liverpool, déjà qualifié, a joué le jeu et battu Porto 2-0.

Mais l'équipe de Diego Simeone (4 pts) jouera très gros dans quinze jours au Portugal, où elle devra battre les Dragons (5 pts) pour voir les huitièmes...

Gr.C: le Sporting évince Dortmund, Haller enchaîne

Petit événement: le Borussia Dortmund, toujours privé de sa star Erling Haaland blessée, a chuté 3-1 sur le terrain du Sporting, à Lisbonne, laissant les Portugais s'assurer la deuxième place qualificative pour les huitièmes, notamment grâce à un doublé de Pedro Gonçalves (30e, 39e).

Ce succès, acquis en supériorité numérique après l'exclusion d'Emre Can (74e), permet au Sporting Portugal de s'assurer l'ascendant dans les confrontations directes (défaite 1-0 à l'aller) et donc de condamner le BVB, quart de finaliste la saison dernière, à être reversé en Ligue Europa...

Dans l'autre rencontre, sans enjeu entre l'Ajax Amsterdam déjà qualifiée et le Besiktas déjà éliminé (2-1), l'insatiable Sébastien Haller a encore frappé: à Istanbul, l'attaquant international ivoirien a inscrit un nouveau doublé (54e, 69e), ses 8e et 9e buts en C1, pour rejoindre Robert Lewandowski en tête du classement des buteurs de cette édition.

Et la rencontre a également été marquée par la titularisation du gardien de l'Ajax André Onana, de retour après une suspension d'un an pour dopage.

Gr.D: Real et Inter en 8es, Benzema buteur

Les grands noms ont fait respecter la hiérarchie dans le groupe D: le Real Madrid, tombeur du Sheriff (3-0) à Tiraspol, et l'Inter Milan, victorieuse du Shakhtar Donetsk (2-0), ont décroché les deux premières places et s'affronteront dans deux semaines pour savoir qui finira en tête.

Côté Real, on attendait Karim Benzema, dans le viseur de l'opinion publique mercredi après sa condamnation à un an de prison avec sursis et 75.000 euros d'amende après avoir été reconnu coupable de complicité de tentative de chantage sur son ancien coéquipier Mathieu Valbuena.

Le Français, honoré du brassard de capitaine de la "Maison blanche", n'a pas semblé affecté par ces déboires, marquant un but splendide (55e). Il a contribué à assurer la qualification du Real, au même titre que David Alaba (32e) et Toni Kroos (45e+1).

En début de soirée, l'Inter Milan avait fait le travail en domptant le Shakhtar 2-0 sur un doublé du Bosnien Edin Dzeko (61e, 67e).

