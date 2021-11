Foot: les Tigres première équipe mexicaine à s'aventurer dans les crypto-monnaies

Le joueur des Tigres Nicolas Lopez après un but pendant le tournoi Apertura 2021 à Monterrey, au Mexique, le 6 novembre 2021 Julio Cesar AGUILAR AFP

1 mn

Mexico (AFP) – Les Tigres, où évoluent les joueurs français André-Pierre Gignac et Florian Thauvin, sont devenus la première équipe de football mexicaine à annoncer son entrée dans les crypto-monnaies, via un partenariat avec la plateforme Bitso, dédiée à l'achat et à la vente de cryptos.