Coupe Davis: la France bat la République tchèque 2-1

Les Français Pierre-Hugues Herbert (g) et Nicolas Mahut s'encouragent, lors de leur victoire face à la paire tchèque Jiri Lehecka et Tomas Machac (3-6, 6-4, 6-3), lors de la 1ère rencontre du groupe C de la Coupe Davis, le 25 novembre 2021 à Innsbruck

JOE KLAMAR AFP