NBA: James porte les Lakers pour son retour, Golden State et Phoenix enchaînent

Los Angeles (AFP) – Les Lakers ont renoué in extremis avec le succès sur le parquet des Pacers (124-116) mercredi pour le retour de LeBron James, dans une NBA qui a vu la 14e victoire d'affilée de Phoenix.

L.A. a retrouvé le sourire mais ce fut dur, en prolongation, après avoir couru après le score tout au long du match.

James, suspendu la veille face aux Knicks après son coup donné dimanche au visage d'un joueur de Détroit, Isaiah Stewart, a montré son meilleur niveau avec 39 points, 5 rebonds et 6 passes.

La star des Lakers a pensé offrir la victoire à son équipe avec un shoot derrière l'arc en fin de 4e quart-temps, mais le rookie d'Indiana, Chris Duarte (17 pts), a égalisé à 5 secondes du buzzer.

"King" James n'a ensuite fait qu'une bouchée des Pacers en prolongation en rentrant trois shoots décisifs dont deux 3 points, et s'est permis quelques pas de danse pour célébrer cela.

En l'absence d'Anthony Davis, grippé, Russell Westbrook a ajouté 20 points, le vétéran Carmelo Anthony 14. Du côté d'Indiana, Malcolm Brogdon a compilé 28 points et 7 rebonds.

Les Lakers, défaits sur le parquet des Knicks mardi, restent engoncés à la 9e place à l'Ouest.

Golden State et Phoenix sur leur lancée

Leaders à l'Ouest, les Warriors ont ajouté une victoire de plus à leur remarquable début de saison en s'imposant à domicile (116-96) face à des Sixers toujours diminués en l'absence de Joel Embiid, Ben Simmons et Tobias Harris. Stephen Curry a inscrit 25 points dans cette partie dominée par Philadelphie en première mi-temps, avant que Golden State se réveille et prenne le large dans les 12 dernières minutes.

Les Suns de Phoenix, dauphins des Warriors, ont enchaîné dans le même temps un 14e match sans défaite en allant battre les Cavaliers chez eux (120-115). Les Suns pourraient égaliser le record de la plus longue série de victoires de la franchise (qui remonte à la saison 2006-2007) s'ils s'imposent vendredi face aux Knicks. Devin Booker a été excellent avec 35 points (15/24), auxquels Chris Paul a ajouté 17 points et 12 passes.

Toujours à l'Ouest, Rudy Gobert et le Jazz se sont repris après leur défaite face aux Grizzlies lundi, en allant s'imposer à Oklahoma City (110-104). Le pivot français a rendu une copie solide avec un nouveau double-double (15 pts, 17 rbds). Utah est 3e.

À l'Est, les Nets ont enchaîné une 4e victoire consécutive en battant facilement les Celtics sur leur parquet (123-104). Kevin Durant (21 pts, 8 passes) en a profité pour se faire une place parmi les 25 meilleurs marqueurs de l'histoire de la NBA. Il dépasse ainsi l'ancien meneur des Sixers Allen Iverson.

Chicago s'est incliné à Houston (118-113) malgré les 28 points de Zach LaVine, et Charlotte a gagné à Orlando (106-99) grâce à Terry Rozier (27 pts) et LaMelo Ball (22 pts).

