Coupe Davis: Djokovic et la Serbie dominent l'Autriche

Madrid (AFP) – La Serbie a battu l'Autriche, privée de Dominic Thiem, vendredi à Innsbruck dans sa première rencontre de la Coupe Davis, grâce à une difficile victoire de Dusan Lajovic suivie d'une démonstration de Novak Djokovic.

Lajovic, 33e mondial à 31 ans, était nettement supérieur sur le papier à son adversaire Gerald Melzer, 287e à 31 ans.

Mais l'Autrichien a montré qu'il valait mieux que son classement actuel, lui qui avait atteint le 68e rang mondial fin 2016 mais qui a depuis traversé quasiment deux saisons blanches (2019 et 2020) pour cause de blessure.

Si bien que le Serbe pouvait être soulager de s'imposer 7-6 (7/5), 3-6, 7-5 en 2h42.

En revanche, le second simple opposant les meilleurs joueurs de chaque équipe a été dominé de la tête et des épaules par le N.1 mondial qui a infligé un 6-3, 6-2 en 58 minutes à Dennis Novak (118e).

L'Autrichien Dennis Novak, battu (6-3, 6-2) par le Serbe Novak Djokovic, lors de leur lère rencontre de la Coupe Davis, le 26 novembre 2021 à Innsbruck JOE KLAMAR AFP

Djokovic rêve de parachever une saison 2021 pleine de records en décrochant un deuxième Saladier d'argent avec la Serbie.

Les Serbes Filip Krajinovic et Nikola Cacic doivent encore affronter en double les Autrichiens Oliver Marach et Philipp Oswald.

L'Allemagne, privée d'Alexander Zverev, complète ce groupe F.

La phase finale de la Coupe Davis new look, dont c'est la deuxième édition qui débute (après 2019, elle avait été annulée en 2020 en raison du Covid-19), consiste en une phase de poules avec six groupes de trois équipes, répartis cette année dans trois villes différentes, Madrid, Innsbruck (Autriche) et Turin (Italie), suivie de quarts de finale, demi-finales et finale.

A Innsbruck

Groupe F

Serbie bat Autriche 2 à 0

Dusan Lajovic (SRB) bat Gerald Melzer (AUT) 7-6 (7/5), 3-6, 7-5

Novak Djokovic (SRB) bat Dennis Novak (AUT) 6-3, 6-2

Reste à jouer:

Nikola Cacic/Filip Krajinovic (SRB) - Oliver Marach/Philipp Oswald (AUT)

