Ski alpin: Retour à Lake Louise pour les premières courses de vitesse hommes

Le Français Johan Clarey, lors du 2e entraînement de la descente de Lake Louise (Canada), le 24 novembre 2021 Patrick T. FALLON AFP

4 mn

Paris (AFP) – Après avoir fait l'impasse l'an dernier à cause du Covid-19, la Coupe du monde de ski alpin fait son retour en Amérique du nord et en premier lieu à Lake Louise (Canada) pour deux descentes et un super-G hommes de vendredi à dimanche.