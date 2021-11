L1: pression sur les pelouses, calme espéré en tribunes

Les attaquants du Paris Saint-Germain, Lionel Messi, Kylian Mbappé et Neymar, après la défaite, 2-1 face à Manchester City, lors de leur match de poules de la Ligue des Champions, le 24 novembre 2021 à l'Etihad Stadium Paul ELLIS AFP

5 mn

Paris (AFP) – Le Paris SG, Lille et Lyon s'avancent sous pression ce week-end en Ligue 1, notamment l'entraîneur parisien Mauricio Pochettino, de plus en plus contesté avant une 15e journée durant laquelle le football français espère éviter de nouveaux débordements en tribunes.