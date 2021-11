Boxe: George Kambosos Jr. unifie les ceintures chez les légers en battant Teofimo Lopez

L'Australien George Kambosos Jr (d.) frappe l'Américain Teofimo Lopez (g.) lors de leur combat pour les titres mondiaux WBA, IBF et WBO des poids légers, au Hulu Theater du Madison Square Garden le 27 novembre 2021 à New York. AL BELLO GETTY IMAGES NORTH AMERICA/AFP

New York (AFP) – L’Australien George Kambosos Jr. a créé la surprise en battant aux points l’Américain Teofimo Lopez, s’adjugeant ainsi les ceintures WBA, IBF et WBO des poids légers, samedi au Hulu Theater à New York.