Deux ans de prison requis contre Bernard Sainz, surnommé le "Docteur Mabuse" du cyclisme

Le naturopathe Bernard Sainz, alias "Docteur Mabuse", dans la salle d'attente du tribunal de Caen, pour une audience le 4 juillet 2017 CHARLY TRIBALLEAU AFP/Archives

2 mn

Paris (AFP) – Deux ans de prison et 30.000 euros d'amende ont été requis lundi à l'encontre du "naturopathe" Bernard Sainz, alias "Docteur Mabuse" du cyclisme, jugé devant le tribunal correctionnel de Paris pour exercice illégal de la médecine et de la pharmacie et incitation au dopage.