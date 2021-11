Le Paris SG privé de Neymar 6 à 8 semaines

Paris (AFP) – L'attaquant brésilien du Paris SG Neymar souffre d'une "entorse de la cheville gauche" et sera indisponible "6 à 8 semaines", a annoncé le club lundi.

"Les examens pratiqués hier soir confirment que Neymar souffre d'une entorse de la cheville gauche avec lésions ligamentaires. Une indisponibilité de 6 à 8 semaines est à prévoir", explique le club parisien dans un communiqué.

"Un nouveau point sera fait dans 72h pour préciser l'évolution", ajoute le club leader de Ligue 1.

Victime d'une impressionnante torsion de la cheville gauche après un tacle adverse, Neymar est sorti sur civière à la 87e minute du match de championnat contre Saint-Etienne dimanche (3-1).

"Malheureusement ces déboires font partie de la vie d'un sportif", a réagi le joueur sur Instagram dimanche. "Maintenant c'est comme ça, il faut relever la tête et aller de l'avant. Je reviendrai meilleur et plus fort."

Le Brésilien a posté ce lundi après-midi une story sur Instagram le montrant la jambe gauche enveloppée dans une botte de pressothérapie (massage par compression).

La star du PSG, très en vue depuis plusieurs matches, devrait pouvoir disputer les huitièmes de finale de la Ligue des champions, programmés à partir de mi-février. Déjà qualifié, le Paris SG connaîtra son adversaire lundi 13 décembre.

Avec la sélection brésilienne, Neymar est également déjà qualifié pour la Coupe du monde 2022 au Qatar, mais deux matches sont au menu de la Seleçao en début d'année: un déplacement en Equateur fin janvier et la réception du Paraguay début février.

Par ailleurs, le Paris SG a précisé que Marco Verratti (lésion quadriceps) avait repris l'entraînement ce lundi et que Mauro Icardi (gêne musculaire) le ferait mardi. Georginio Wijnaldum (lésion tendineuse au niveau du genou gauche) sera lui de retour à l'entraînement jeudi.

