Mondial-2023: les Bleues assurent l'essentiel dans leur sommet

Les joueuses de l'équipe de France, ici contre le Kazakhstan au stade de la Rabine à Vannes le 1er décembre 2020, se sont imposées 2-0 aux Galloises Damien meyer AFP/Archives

3 mn

Guingamp (France) (AFP) – L'équipe de France a fait un pas de géant vers le Mondial-2023 en disposant des Galloises (2-0), leurs plus sérieuses rivales des qualifications, mardi avec des buts de Kadidiatou Diani et Selma Bacha, soit l'alliance de l'expérience et la jeunesse chère à la sélectionneuse.