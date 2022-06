Basket/Elite: Monaco bat l'Asvel et peut s'offrir le titre mercredi

Monaco (AFP) – Monaco a battu l'Asvel Lyon-Villeurbanne 83 à 80 lundi soir dans sa salle de Gaston-Médecin et mène 2 à 1 à l'issue du troisième match de la finale du championnat de France de basket-ball, à une victoire du titre.

Mercredi soir, la Roca Team sera sacrée pour la première fois dans le championnat de France si elle s'impose.

La salle Gaston-Médecin était "The place to be" à Monaco ce lundi soir. Le Prince Albert, habitué des rencontres d'Euroligue de son équipe était bien présent, tout comme Tony Parker, le président de l'Asvel, accompagné de l'acteur et rappeur JoeyStarr, actuellement en Principauté pour participer au Festival international de la télévision.

Et cette troisième manche a offert une très belle opposition avec un spectacle de qualité. La fin de rencontre a même été haletante, tant la capacité des hommes de TJ Parker à s'accrocher a été belle. Mais les Monégasques Paris Lee ou Will Thomas n'ont pas craqué en toute fin de match, inscrivant des lancers francs décisifs.

Après un premier quart-temps où le géant Villeurbannais Youssoupha Fall s'est distingué (huit points, un rebond) et où les hommes de TJ Parker ont fait la course en tête (20-16, 10e), la défense monégasque a resserré son étau jusqu'à la mi-temps.

Okobo vs Bacon

Sous l'impulsion d'Alpha Diallo, qui a toutefois cumulé trois fautes à la pause, et surtout de Paris Lee, voleur de ballon et très adroit à trois points (3/3 lors du deuxième quart-temps), les joueurs de Sasa Obradovic ont inversé la tendance. Après avoir dominé le deuxième quart-temps 23-13, la Roca Team possédait six points d'avance à la mi-temps (39-33).

L'entraîneur de Monaco Sasa Obradovic lors du match 1 du quart de finale de l'Euroligue perdu sur le parquet du Pirée le 20 avril 2022 Angelos Tzortzinis AFP/Archives

Avec un Mike James peu adroit mais plus altruiste qu'à son habitude (sept passes décisives à la pause), Lee et Dwayne Bacon, croustillant et auteur de quelques pénétrations de classe, ont inscrit quinze des 23 points monégasques du deuxième quart-temps.

Lee a poursuivi sur sa lancée dès le début de la deuxième mi-temps avec trois points d'entrée (42-33, 21e). Mais le troisième quart-temps a surtout donné lieu à un duel à distance entre le Villeurbannais Elie Okobo et le Monégasque Bacon.

A ce petit jeu, l'international français a été très fort (17 points après 30 minutes). Auteur de onze points en cinq minutes, il a permis aux siens de recoller (49-48, 26e). Mais la défense de Diallo et la réaction de Bacon ont servi à contrôler la remontée des Rhodaniens (59-56 avant le dernier quart).

Le combat physique s'est alors encore densifié. Les Monégasques Yakuba Ouattara, Will Thomas et même James ont été importants sur le plan défensif.

Le meneur de Monaco Mike James défend sur le pivot français du Pirée Moustapha Fall lors du match 1 des quarts de finale de l'Euroligue le 20 avril 2022 au Pirée Angelos Tzortzinis AFP/Archives

Malgré cela, la fin de rencontre a été très serrée, Chris Jones (quinze points) trouvant plusieurs fois la faille azuréenne. Monaco, toujours imprévisible, a alors sorti le tir improbable: celui du pivot Donatas Motiejunas dans un coin à trois points à une minute du terme (78-72).

Okobo, excellent et auteur de 25 points, a encore trouvé la possibilité de passer nouveau tir à trois points (78-75). Mais ce n'était pas suffisant. Et Monaco possède désormais un avantage conséquent avec deux balles de match.

