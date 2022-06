Mondiaux de natation: Ceccon emporte l'or et le record

Budapest (AFP) – Au terme d'une course de très haut niveau, l'Italien Thomas Ceccon, 21 ans, s'est imposé comme le roi du 100 m dos lundi aux Championnats du monde de natation de Budapest avec un record du monde à la clé.

Publicité Lire la suite

Côté français, les dossistes Yohann Ndoye Brouard et Emma Terebo ont pris la 4e et la 5e place de leur finale respective du 100 m dos, tandis que Léon Marchand sur 200 m papillon et Charlotte Bonnet sur 200 m nage libre ont décroché leur place en finale.

Ceccon, quatrième aux JO l'été dernier, s'est imposé en 51 sec 60/100e, enlevant un quart de seconde au précédent record détenu par l'Américain Ryan Murphy depuis les Jeux olympiques de Rio en 2016.

"Je n'ai pas encore réalisé que j'ai battu le record du monde", a réagi l'Italien, déjà médaillé de bronze samedi avec ses coéquipiers du 400 m nage libre. "Je n'ai pensé à aucun record ou temps avant de prendre le départ. J'ai juste nagé ma course (...) C'est tout simplement incroyable."

Murphy a pris la médaille d'argent et l'Américain Hunter Armstrong s'est paré de bronze.

Popovici, 17 ans et champion du monde

Après trois jours de compétition, il s'agit du premier record du monde battu dans la Duna Arena de la capitale hongroise.

Derrière les trois premiers nageurs, qui ont tous nagé sous les 52 secondes, le Français Yohann Ndoye Brouard a terminé au pied du podium en battant son record personnel (52.50).

Le Français Yohann Ndoye Brouard lors de la finale du 100 m dos des Mondiaux de natation à Budapest le 20 juin 2022 Ferenc ISZA AFP

"C'est un super temps mais bon je suis quatrième donc forcément un peu déçu", a déclaré le nageur de 21 ans, satisfait de se retrouver dans le top 5 mondial à deux ans des Jeux olympiques à domicile. "L'objectif est de nager en moins de 52 secondes d'ici deux ans."

L'autre exploit de la soirée a été réalisé par un adolescent roumain de 17 ans. David Popovici a conqui le trône du 200 m nage libre avec un chrono de 1 min 43 sec 21 qui fait de lui le quatrième homme le plus rapide de l'histoire sur l'épreuve.

Au coude-à-coude avec le Britannique Tom Dean, champion olympique à Tokyo, pendant une grande partie de la course, il a fait la différence dans les 50 derniers mètres.

"Le plan était de nager vite, pas forcément aussi vite, mais j'arrive à me surprendre moi-même", a-t-il déclaré en souriant.

"Sur la dernière longueur, je me disais +c'est la plus grande course de ma vie jusqu'ici et je veux qu'elle soit mémorable pour moi et pour les autres+", a-t-il confié avant de recevoir sa médaille des mains de l'Australien Ian Thorpe, l'une de ses inspirations.

Un autre adolescent, le Coréen Sunwoo Hwang, 19 ans, a pris la deuxième place devant Tom Dean.

17e titre pour Ledecky

Du côté des femmes, l'Américaine Regan Smith, favorite de la course, a été sacrée championne du monde du 100 m dos. Il s'agit du 3e titre de championne du monde pour Smith, déjà sacrée à deux reprises (200 m dos et en équipe dans le relais 4x100 m 4 nages) en 2019 en Corée du Sud.

La Française Emma Terebo a pris la cinquième place, un résultat bien au-dessus de ses espérances, elle qui a failli abandonner la natation il y a un an après une expérience mitigée aux Etats-Unis. "Une cinquième place aux Monde, j'arrive pas à m'en rendre compte. C'est juste incroyable", a soufflé la Néo-Calédonienne, reconnaissant qu'elle "n'espérait rien" avant de plonger en finale.

L'Américaine Katie Ledecky en finale du 1500 m nage libre des Mondiaux de natation à Budapest le 20 juin 2022 François-Xavier MARIT AFP

Toujours très attendue, l'Américaine Katie Ledecky a sans surprise remporté le 1500 m nage libre, une course où elle est invaincue depuis 10 ans.

Elle s'est imposée en 15 min 30 sec 15/100, avec presque 25 mètres d'avance sur la deuxième, sa compatriote Katie Grimes. "C'est super. Le but était de garder le bon rythme. Mon entraîneur voulait que je descende sous les 15 min 32 sec, je me suis dit que c'était un but raisonnable. Donc de faire 15 min 30 sec, c'est génial", a réagi l'Américaine de 25 ans, qui décroche ainsi le 17e titre mondial de sa carrière, un record chez les femmes.

© 2022 AFP