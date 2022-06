L1: Monaco, première équipe de retour à l'entraînement, veut être "rapidement compétitif"

Monaco (AFP) – Première équipe de Ligue 1 à avoir repris l'entraînement, Monaco, qui doit disputer le 3e tour préliminaire de la Ligue des champions puis les barrages, veut être "compétitif rapidement", a indiqué mardi Paul Mitchell son directeur sportif.

"On veut aller plus haut, pousser le groupe pour aller plus loin et progresser, a indiqué Paul Mitchell. Chaque année, on veut être compétitif sur et hors du terrain."

Le mois d'août sera très chargé pour Monaco. Comme la saison dernière, l'équipe du Rocher devra passer par quatre matches européens pour espérer retrouver la C1. A cela, s'ajouteront cinq rencontres de L1.

Ces neuf matches entre le 2 août et le 1er septembre, date de la fin du mercato estival, auront un impact majeur sur la saison, que la direction souhaite meilleure que la saison dernière.

C'est pourquoi, après avoir effectué un retour échelonné des joueurs, soumis à des tests physiques depuis le 18 juin, l'entraîneur Philippe Clement a réellement débuté sa saison en ce début de semaine.

Samedi prochain, Monaco débutera une série de matches de préparation. Après l'accueil du club partenaire du Cercle Bruges, ce sera au tour des Suisses de Saint-Gall, mercredi 29 juin. "Nous voulons être très compétitifs rapidement, a insisté Mitchell. Pour cela nous tenterons d'avoir un ou deux matches par semaine, davantage que la saison dernière."

Mardi, un groupe de 29 joueurs, dont quatre gardiens dont Thomas Didillon, celui du Cercle Bruges, était présent. Aux Golovin, Volland, Gelson Martins et autre Fofana, ont été associés une dizaine de jeunes professionnels issus de l'académie, venus remplacer les internationaux, tels Ben Yedder, Badiashile ou Diop, encore en vacances.

