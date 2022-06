Athlétisme: "Je pense que le chrono va continuer à descendre", ambitionne Zhoya

Caen (AFP) – Auteur d'un temps canon qui lui ouvre grand les portes des Championnats du monde à Eugene (Etats-Unis) dans trois semaines, la promesse de l'athlétisme tricolore Sasha Zhoya "pense que le chrono va continuer à descendre", a-t-il ambitionné samedi à Caen, tout juste sacré champion de France du 110 m haies.

Avec 13 sec 17 courus le jour de ses vingt ans, record personnel pulvérisé de plus de deux dixièmes, Zhoya, qui vit son premier été en seniors, est devenu le sixième meilleur performeur mondial de l'année. Le meilleur au niveau européen.

Q: Vous attendiez-vous à une telle performance ?

R: "Je savais que j'avais en dessous de 13 sec 32 (les minima pour les Mondiaux de Eugene, ndlr) dans les jambes. A l'entraînement, on a bien bossé. Le début de saison en compétition, ce n'était pas top, j'avais des petits soucis partout. Là, c'est la première compétition où je peux vraiment aller presque à 100%. Maintenant, j'ai un mois pour préparer les Mondiaux (du 15 au 24 juillet) et je pense que le chrono va continuer à descendre. Je suis complètement libéré: c'était le dernier moment pour faire les minima, finalement je les ai faits, c'est un poids en moins sur mes épaules. Je suis vraiment très content."

Q: Comment avez-vous vécu cette journée ?

R: "Il y a eu beaucoup de frustration ces deux derniers mois. Finalement, j'ai pu vraiment m'exprimer, courir une belle course. Franchement je suis soulagé, il y a beaucoup de stress qui est parti. Maintenant, je peux faire un mois d'entraînement, +taffer+ sans avoir dans la tête que j'ai besoin de faire les minima. Là, j'ai ma place sécurisée. Il y avait des fautes comme d'habitude, mais bon, c'est ma première année (en seniors)... Franchement si je peux juste améliorer à chaque fois, continuer à descendre, descendre, descendre, c'est le but. Les courses en 13 sec 4/10e, et la première en plus de 14 sec, ce n'était pas vraiment le Sasha Zhoya que je connais, ça, c'est plus le Sasha que je connais."

Q: Avec quelles ambitions allez-vous courir à Eugene désormais ?

R: "Ca va être mes premiers Championnats, j'ai 19 ans, euh non 20 ans maintenant (il les fête ce samedi, ndlr)... Je vais y aller pour l'expérience, mais je suis quelqu'un qui veut quand même la médaille... Même si avec ce chrono, ça me met un peu plus haut (dans la hiérarchie mondiale), j'ai quand même attaqué, et je ne veux pas trop de pression. Alors je vais y aller avec du relâchement, pas d'objectif trop haut, je vais rester calme. Là, je retourne à l'Insep. Je fais une infiltration au genou (ménisque fissuré il y a deux semaines à Genève), comme ça je peux être à 100%. Après, ça va être taffer, taffer, taffer. Probablement pas de compétition jusqu'aux Mondiaux. Et faire un bon truc là-bas."

Propos recueillis en zone mixte.

