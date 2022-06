Champions Cup: chocs irlandais pour La Rochelle et Toulouse, les Sud-Africains pour l'UBB

Paul Boudehent et Brice Dulin, vainqueurs la coupe d'Europe avec La Rochelle le 28 juin 2022 à Marseille, vont défendre leur trophée contre l'Ulster Pascal GUYOT AFP/Archives

Toulouse (AFP) – L'Ulster pour le tenant du titre, La Rochelle, et des retrouvailles avec le Munster pour Toulouse: le tirage au sort de la prochaine Champions Cup, effectué mardi à Dublin, a réservé deux alléchants duels franco-irlandais et des déplacements historiques en Afrique du Sud pour Bordeaux-Bègles, Lyon et Clermont.