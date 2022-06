Foot: Canal+ s'offre les coupes d'Europe

Paris (AFP) – Canal + repasse à l'offensive sur le foot: la chaîne a annoncé mercredi soir avoir remporté "l'intégralité" des diffusions de la Ligue des champions et des deux autres coupes d'Europe pour la période 2024-2027, un tour de force alors que démarrera cette année-là la nouvelle formule de la C1.

Ce pack comprend donc également la Ligue Europa (C3) et la Ligue Europa conférence (C4) apparue la saison dernière.

Le montant de l'appel d'offres n'a pas été communiqué.

"Info chaude mercato : Canal+ signe plus de 900 joueurs jusqu'en 2027". Par le biais d'un message publié sur Twitter dans la soirée de mercredi, le président du directoire du groupe Maxime Saada s'est dit "très, très heureux" de l'acquisition des droits de diffusion de l'"intégralité" des coupes d'Europe entre 2024 et 2027.

Canal + et BeIn Sports avaient déjà récupéré en 2019 les principaux lots de la C1 pour 2021 – 2024. RMC Sport, diffuseur de la C1 depuis 2018, reste également co-diffuseur jusqu’en 2024.

La chaine cryptée partageait la diffusion de la Ligue Europa et de la Ligue Europa conférence avec W9 et RMC Sports.

La Ligue 1, quant à elle, avait été remportée par Amazon, nouvel entrant dans le monde du foot qui s'était octroyé en juin 2021 et pour 250 millions d'euros, la diffusion de 80% des matches, dont les 10 meilleures affiches de la saison, abandonnée par l'ancien diffuseur défaillant Mediapro. Canal + ne diffuse, elle, que 20% des rencontres, s'estimant par ailleurs lésée dans la valorisation de ses droits, dans la mesure où elle doit débourser pour ceux-ci 332 M EUR.

La diffusion des coupes d'Europe devrait permettre à la chaine cryptée de retrouver un peu le sourire: les audiences réalisées la saison dernière "avec plus d'1,6 million de téléspectateurs en moyenne et un record absolu avec un pic à 2,94 millions pour Paris Saint-Germain/Real Madrid" en huitième de finale aller en février dernier, ont été particulièrement conséquentes, a souligné le diffuseur dans son communiqué.

- Nouvelle formule et tournoi d'ouverture-

Reconnue par le public comme un diffuseur historique du football, Canal + s'est réjoui de proposer "pour la première fois à ses abonnés, l'intégralité des parcours des plus grands clubs français et européens et encore plus de rencontres grâce au nouveau format de la compétition".

En effet, à partir de 2024, la Ligue des champions nouvelle formule débutera par un mini-championnat de 8 journées avec 36 équipes, contre 32 clubs disputant la phase de groupes sur 6 journées actuellement.

Deux places additionnelles seront par ailleurs attribuées aux deux meilleures nations européennes de la saison précédente, et un troisième club sera qualifié d'office pour la cinquième nation à l'indice UEFA, actuellement la France.

Cette réforme, la plus radicale depuis vingt ans, avait été validée un an après la tempête de la Super Ligue, éphémère projet de compétition privée lancé par plusieurs clubs mutins, dont le Real Madrid et Liverpool, finalistes de la dernière édition.

La Ligue Europa et la Ligue Europa Conférence suivront le même modèle que la C1 à partir de 2024.

La chaîne cryptée a aussi annoncé la tenue et la diffusion d'un "nouveau tournoi d'ouverture début août" avec le vainqueur de la précédente C1.

Canal+ diffuse déjà également, en exclusivité, l'intégralité de la Premier League anglaise jusqu'en 2024/2025.

