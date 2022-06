Wimbledon: Djokovic décolle, Garcia survole

Le Serbe Novak Djokovic contre l'Australien Thanasi Kokkinakis au 2e tour de Wimbledon, le 29 juin 2022 à Londres SEBASTIEN BOZON AFP

5 mn

Wimbledon (Royaume-Uni) (AFP) – Novak Djokovic est très nettement monté en puissance mercredi au 2e tour de Wimbledon où la Française Caroline Garcia a dominé de la tête et des épaules la favorite du public et lauréate du dernier US Open, Emma Raducanu.