Wimbledon: Tan confirme et se qualifie pour le 3e tour

Londres (AFP) – La Française Harmony Tan, tombeuse de Serena Williams au premier tour, a confirmé jeudi en écartant l'Espagnole Sara Sorribes en deux manches 6-3, 6-4, au deuxième tour de Wimbledon.

Publicité Lire la suite

"C'est vrai que c'est toujours compliqué de confirmer après un gros match comme ça. J'ai bien préparé ce match avec Sam (Sumyk) et Nathalie (Tauziat, ses deux entraîneurs), je suis bien rentrée dedans et ça s'est bien passé", a expliqué la Française après le match.

Elle a assuré que sa victoire contre l'Américaine, vainqueur de 23 titres en Grand Chelem, dont 7 fois à Wimbledon, n'avait "rien changé" pour elle.

"Je suis dans ma bulle et je joue mon tennis", a-t-elle précisé.

Mais elle a dû lutter contre les séquelles des plus de 3h heures de jeu et notamment une cuisse douloureuse qui l'a contrainte à l'abandon, mercredi, en double.

"J'étais vraiment pas bien du tout hier (mercredi), j'avais du mal à monter les escaliers, j'avais une douleur à la cuisse vraiment assez énorme et j'ai vu les physios de la WTA qui m'ont dit de ne pas jouer le double parce que ça pouvait aggraver la chose", a-t-elle raconté.

"J'ai pris des anti-inflammatoires pour que ça passe mais, dans ma tête, je me disais que c'était une chance de pouvoir jouer ce deuxième tour et de pouvoir aller au troisième tour d'un Grand Chelem".

Pour ce faire, elle a su se montrer solide dans un match très équilibré et qui s'est vraiment joué sur des détails.

Malgré un vent parfois capricieux, Tan a enregistré plus de points gagnants et moins de fautes directes que son adversaire et ce petit supplément de qualité lui a permis de dominer la tête de série N.32.

"Je l'avais jouée en mars et j'avais pris 6-2, 6-2, donc je me disais que ça allait être un match très difficile aujourd'hui et j'ai l'impression, du coup, que depuis mars j'ai évolué un petit peu", s'est-elle réjouie.

La 115e mondiale, qui foule le gazon londonien pour la première fois de sa carrière, aura un troisième tour qui peut sembler moins relevé que prévu, puisque la finaliste de l'an dernier, Karolina Pliskova, 7e mondiale, a perdu contre la Britannique Katie Boulter.

Si Boulter évolue dans les mêmes eaux au classement WTA (118e) que Tan, elle aura l'appui inconditionnel du public.

Harmony Tan trop forte pour Sara Sorribes Tormo au 2e tour à Wimbledon, le 30 juin 2022. Glyn KIRK AFP

"Katie Boulter, c'est une très bonne joueuse, surtout sur gazon. Il y aura beaucoup de public pour elle, on va jouer sur un grand court surement, donc ça va être un match difficile, comme toujours, mais je vais essayer de bien le préparer", a-t-elle indiqué, sans se mettre de pression.

"Je suis arrivée à Wimbledon sans avoir vraiment d'expérience sur gazon, donc je ne m'attendais pas à grand chose. Quand j'ai vu le tirage du premier tour, je me suis dit +bah j'espère que je ne vais pas être ridicule+. En tout cas je me surprends moi-même en ce moment", a-t-elle conclu.

© 2022 AFP