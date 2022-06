XV de France: Galthié attend beaucoup de son "équipe d'affamés" contre le Japon

Tokyo (AFP) – Face au Japon, pour le premier test-match de la tournée estivale du XV de France samedi à Aichi, le sélectionneur Fabien Galthié attend beaucoup de "son équipe d'affamés", a-t-il indiqué en conférence de presse jeudi.

. Jolmes première

Galthié: "On a laissé en France nos deux deuxièmes lignes droits Paul Willemse, qui se soigne d'une entorse à un genou, et Romain Taofifenua. C'est l'occasion de chercher un profil de droitier. Thomas Jolmès est en forme, il a fait une bonne saison avec Bordeaux. Au vu des deux premières semaines de travail, il semble très pertinent dans ses actions, dans son jeu, dans son rôle. A l'aise aussi".

. Tanga, l'autre bizuth

Galthié: "Il a fait une très bonne saison avec le Racing. On l'avait sélectionné parmi les 42 cet hiver mais il s'était blessé hors terrain, avec une coupure profonde. On a pu le sélectionner avec les Barbarians, ce qui a été une semaine de travail intense. Yoan a été très performant durant la semaine, avec 80 minutes de très haut niveau au poste de N.8 alors qu'on était pendant plus d'une mi-temps à quatorze..."

. Le retour d'Ollivon

Galthié: "Il est rentré dans la tournée avec le rassemblement à Monaco avec les Baabaas en tant que capitaine. Il est très à l'aise, il a retrouvé toutes ses capacités, il est en train d'enchaîner les matches. Il a rejoué au printemps avec Toulon et a fait partie de ceux qui ont permis au club de redevenir compétitif très vite. Il a été opéré il y a un peu plus d'un an. Il est vraiment dans les bons temps intermédiaires, voire au-delà. Il va vite, il est bien, frais, disponible et heureux d'être là. Il a déjà confirmé avec ce match face à l'Angleterre (avec les Baabaas, NDLR), il enchaîne un deuxième capitanat et une nouvelle cape avec l'équipe de France".

. Le poids du record

Galthié: "Il est clair que les chiffres sont là (huit victoires de suite, NDLR). Mais on n'a pas vraiment évoqué le sujet: on travaille sur la performance, sur le groupe. Ajouter le poids supplémentaire d'un éventuel record (avec un 9e succès consécutif, NDLR), ce n'est pas le sujet. Tous les joueurs ont envie d'accrocher cette opportunité, ils veulent saisir leur chance. C'est une équipe d'affamés: on le voit dans notre profil de notre équipe, ce sont des joueurs qui ont envie de rivaliser et d'intégrer la rotation. Tout est possible, on le dit souvent aux joueurs: +C'est vous qui entrez dans le vestiaire, c'est vous qui prenez le maillot. Nous, on est là pour mettre la meilleure équipe de France, pour vous préparer mais c'est vous qui êtes auteurs de votre destin+. Ces joueurs ont beaucoup d'appétit et ils savent tous pour quoi".

. Jalibert à la charnière

Galthié: "On le retrouve comme un joueur qui a très faim. C'est un compétiteur, il a vécu une fin de saison difficile, il s'est blessé énormément, il a été dans une situation difficile, il a loupé beaucoup de matches. Il est très jeune, mais il a payé les conséquences d'une longue série de matches. Il retrouve ses moyens, il est frais, il a envie. Il fait partie de cette catégorie de joueurs qui sont très heureux de relever le défi".

. L'inconnue Japon

Raphaël Ibanez (manager général du XV de France): "Le Japon, c'est une équipe qui est en progrès: ils ont réalisé de grands exploits lors de la Coupe du monde 2015 contre l'Afrique du Sud, lors de la Coupe du monde 2019 en atteignant les quarts ou en 2017 en faisant match nul face à l'équipe de France. C'est une équipe qui pratique un rugby enthousiasmant, plein d'énergie. Une équipe qui, dans son dispositif, présente des joueurs qui ont le sens du sacrifice, qui savent repousser leurs limites. Dans ce contexte, ça nous demandera une adaptation et on s'attend à un rude combat".

© 2022 AFP