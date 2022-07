Bleues: dernière revue d'effectif avant l'Euro, malgré les bobos

Clairefontaine-en-Yvelines (France) (AFP) – L'équipe de France aborde son ultime match de préparation à l'Euro féminin, vendredi (21h10) contre le Vietnam, avec l'envie d'affiner ses automatismes, un projet cependant contrarié par les pépins physiques de certaines titulaires dont Wendie Renard, laissée au repos.

L'horizon du Championnat d'Europe se rapproche à vitesse grand V pour les Bleues, amenées à se jauger une dernière fois contre la 32e nation au classement Fifa, six jours après le succès aisé contre le Cameroun (4-0) et, surtout, à plus d'une semaine de l'entrée en lice contre l'Italie, le 10 juillet à Rotherham.

A Orléans, les Françaises prêteront moins attention au tableau d'affichage qu'aux éventuels progrès affichés dans le jeu, l'objectif programmé de ce test, alors que d'autres favoris comme l'Angleterre et la Suède ont montré les muscles face à des adversaires autrement plus relevés.

"Il faut continuer à travailler physiquement, remettre en place notre jeu. On a déjà vu des choses intéressantes la semaine dernière. Il faut continuer dans ce sens-là en étant peut-être encore un peu plus efficace et en démarrant un peu mieux le match", s'est projetée la sélectionneuse Corinne Diacre.

Trois blessées, une suspendue

Si la préparation a donné satisfaction à l'encadrement tricolore, quelques nuages sont venus voiler le ciel bleu de Clairefontaine, ou plutôt son infirmerie.

La dernière contrariété concerne la capitaine Wendie Renard, amoindrie par une douleur aux quadriceps, muscle situé sur l'avant de la cuisse.

"On va la préserver demain (vendredi), je ne souhaite pas prendre de risque. Wendie aimerait jouer mais on préfère faire attention", a affirmé Diacre jeudi devant la presse à Clairefontaine, où les Françaises poursuivent leur préparation.

La défenseure Sakina Karchaoui (contracture à une cuisse) et la milieu Grace Geyoro (entorse au genou gauche) feront également l'impasse sur cette dernière rencontre amicale avant le départ en Angleterre, mardi prochain.

"Même chose, on les préserve. Elles ont repris les séances +terrain+ mais toujours en marge du groupe", a précisé Diacre qui espère voir toutes ses 23 joueuses réunies pour le premier entraînement à Ashby-de-la-Zouch, leur camp de base, le 5 juillet.

Renard, Geyoro et Karchaoui n'auront donc participé à aucun match amical avant l'Euro. A Orléans, il manquera également sur la feuille de match Hawa Cissoko, suspendue.

"Profiter de l'ambiance"

Au moment d'annoncer sa liste, fin mai, la sélectionneuse avait évoqué son envie de donner du temps de jeu au plus grand nombre pour le premier amical avant d'aligner, face au Vietnam, un "onze" de départ "plus proche" de celui envisagé à l'Euro.

"En parlant trop vite, on ne peut pas faire ce qu'on dit. Donc la prochaine fois je parlerai moins", en a rigolé Diacre, dont l'équipe a reçu la visite jeudi du président de la Fédération Noël Le Graët et de la ministre des Sports, Amélie Oudéa-Castéra.

Les Bleues vont s'offrir un petit bain de foule vendredi au stade de la Source, annoncé à guichets fermés avec 6.000 billets écoulés, ce qui réjouit la milieu Sandie Toletti.

"On veut bien profiter de l'ambiance avec nos supporters pour ce dernier match en France, repartir avec beaucoup d'énergie positive en Angleterre", a-t-elle lancé jeudi en conférence de presse.

L'ex-Montpelliéraine, sur le départ à Levante (Espagne), fait partie des Bleues en fin de contrat ce jeudi et qui n'ont pas encore annoncé leur futur point de chute, comme Aïssatou Tounkara également à l'Atlético Madrid.

Le dossier le plus explosif concerne Marie-Antoinette Katoto. L'avant-centre de 23 ans, considérée comme une des têtes d'affiche de l'Euro, n'a toujours pas tranché la question de son avenir, alors que son contrat au PSG expire également ce jeudi.

"Vous savez très bien que ça va être imminent. Demain on en parlera plus, enfin j'espère. Il faut surtout la laisser se concentrer, justement, pour qu'elle soit performante à l'Euro", a répondu Diacre après une nouvelle question sur la situation de l'attaquante.

