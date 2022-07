Wimbledon: Cornet en mission impossible contre Swiatek

Wimbledon (Royaume-Uni) (AFP) – La N.1 mondiale Iga Swiatek a remporté ses 37 derniers matchs et semble imbattable, mais toutes les séries ont une fin et Alizé Cornet a bien l'intention de profiter des faiblesses de la Polonaise sur gazon, samedi lors de leur 3e tour à Wimbledon.

Publicité Lire la suite

"Il faudra bien que la série s'arrête à un moment donné ! Je ne sais pas qui va la battre, mais il faut y croire", lance la Française.

Les espoirs sont d'autant plus permis que la Polonaise de 21 ans a montré quelques signes de faiblesses au deuxième tour, où elle a concédé une manche à la 138e mondiale, la Néerlandaise Lesley Pattinama, repêchée des qualifications.

"Bien sûr que cette saison j'ai beaucoup gagné en confiance. Mais le gazon est piégeux pour moi, ce tournoi est piégeux pour moi et je me demande toujours comment jouer mon meilleur tennis ici", reconnaît Swiatek, qui n'a disputé aucun tournoi de préparation sur herbe.

Du coup, Cornet y voit une opportunité: "Si actuellement on peut la prendre, c'est sur gazon, confie-t-elle. C'est là où elle a un petit peu moins d'expérience et, sur le gazon, j'ai l'impression que tout peut se passer. J'ai mes 15 ans d'expérience sur gazon qui vont peut-être m'aider. Si la série doit être brisée, ce sera peut-être ici à Wimbledon."

Le précédent Serena

A 32 ans, la Niçoise retrouve le 3e tour au All England Lawn Tennis Club qu'elle n'avait plus atteint depuis 2016 et va tenter d'y égaler son meilleur résultat, des 8es de finale atteints en 2014.

Alizé Cornet victorieuse de Serena Williams à Wimbledon, le 28 juin 2014 CARL COURT AFP/Archives

Cette année-là, elle avait battu au 3e tour la N.1 du moment, Serena Williams. Mais les situations ne sont pas du tout comparables, estime-t-elle.

"En 2014, je venais de perdre ma grand-mère, j'étais sur une autre planète. Là, je me sens bien dans mon tennis, j'enchaîne pas mal de victoires sur gazon ces deux dernières semaines, donc j'y crois. Si on n'y croit pas contre une joueuse comme ça, il peut y avoir une bonne fessée au final", souligne Cornet.

L'une des principales difficultés pour la Française sera de n'avoir jamais joué contre la Polonaise et donc de ne pas savoir par son vécu à quoi s'attendre.

Mais comme Swiatek écume les tournois ces derniers mois, Cornet a pu observer l'étendue du talent et des points forts de sa prochaine adversaire. "Elle a une intensité incroyable, un aspect athlétique assez fou. Elle envoie des +sacs+ dans tous les sens, elle me fait penser à Djokovic dans sa manière de se déplacer", énumère Cornet.

Iga Swiatek au service contre Lesley Kerkhove lors du deuxième tour à Wimbledon, le 30 juin 2022 SEBASTIEN BOZON AFP/Archives

"Le bon vin"

Et de poursuivre le panégyrique: "Elle a une prise de balle tôt, un fouetté de balle incroyable, elle met beaucoup d'effet dans ses frappes, c'est pas du +bam bam+ classique de filles. C'est vraiment beaucoup d'effet et de violence dans la frappe." Sans compter l'aspect mental: "monstrueux" selon Cornet.

Mais dans tout ça, une petite faille: "Elle sert très bien en première, peut-être qu'il y a un petit truc à faire en deuxième", relève la Française avant de tempérer: "Mais ça ne laisse pas beaucoup d'ouvertures."

Pour preuve, Swiatek qui compte deux titres du Grand Chelem (Roland-Garros 2020 et 2022) et une demi-finale cette année à l'Open d'Australie, n'a plus perdu un match depuis février et a remporté les six tournois qu'elle a joués depuis: sur dur à Doha, Indian Wells et Miami, puis sur terre battue à Stuttgart, Rome et Roland-Garros.

Alizé Cornet opposée à l'Américaine Claire Liu à Wimbledon, le 30 juin 2022 Adrian DENNIS AFP/Archives

Pour sa part, Cornet a réussi cette année et pour la première fois de sa carrière entamée en 2004 sur le circuit ITF (avec un premier Roland-Garros en 2005) à se qualifier pour le 3e tour au moins dans les trois premiers Majeurs de l'année (quarts en Australie et 3e tour à Roland-Garros).

"Je suis comme le bon vin, je me bonifie avec le temps et je suis de plus en plus solide, s'amuse-t-elle. Maintenant, j'ai envie d'aller chercher quelque chose d'encore plus grand et l'adversaire est de taille."

© 2022 AFP