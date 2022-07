Le PDG de la F1 condamne l'instrusion de militants écologistes lors du GP de Grande-Bretagne

Silverstone (Royaume-Uni) (AFP) – Le PDG de la F1 Stefano Domenicali a jugé "complètement irresponsable et dangereuse" l'intrusion dimanche de militants écologistes lors du Grand Prix de Formule 1 de Grande-Bretagne, à Silverstone.

Publicité Lire la suite

"Chacun a le droit de s'exprimer sur des questions, mais personne n'a le droit de mettre des vies en danger", a déclaré l'Italien sur la chaîne britannique Sky Sports.

Et de poursuivre: "Les actions d'un petit groupe de personnes aujourd'hui étaient complètement irresponsables et dangereuses. Nous remercions la police pour son excellent travail et nous ne devons pas être complaisants quant au risque que cela représente pour la sécurité des pilotes, des commissaires, des fans et des individus eux-mêmes".

Plus tôt dans la journée, plusieurs personnes ont "tenté", selon la Fédération internationale de l'automobile, de s'introduire sur la piste du tracé de Silverstone, lorsque la course a été neutralisé en raison d'un accident.

"Ces personnes ont été immédiatement éloignées et l'affaire est maintenant traitée par les autorités locales", a indiqué la FIA.

L'opération a été revendiquée par le groupe d'activistes écologistes britannique Just Stop Oil, qui milite pour l'arrêt de l'exploration des énergies fossiles au Royaume-Uni.

"Cinq militants de Just Stop Oil ont perturbé le Grand Prix de Grande-Bretagne à Silverstone en faisant irruption sur la piste et en s'y asseyant", a déclaré de son côté l'association écologiste.

© 2022 AFP