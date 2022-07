Angleterre: Ronaldo et Manchester United, les retrouvailles tournent à l'aigre

Cristiano Ronaldo avec Manchester United contre Brighton en Premier League le 7 mai 2022 à Brighton Glyn KIRK AFP/Archives

4 mn

Londres (AFP) – Il était revenu tel l’enfant prodigue à Manchester United, le club où il a explosé au plus haut niveau: un an plus tard, après avoir "séché" la reprise de l'entrainement, lundi, un départ de Cristiano Ronaldo ne relève plus de la science-fiction.