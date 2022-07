Tour de France: "je me suis senti voler", exulte van Aert  

Calais (AFP) – Wout van Aert, vainqueur mardi de la 4e étape du Tour de France dont il portait déjà le maillot jaune, a déclaré s'être "senti voler" dans les dix derniers kilomètres menant à Calais.

QUESTION: Pourquoi être passé à l'attaque à 11 kilomètres de l'arrivée ?

REPONSE: "Je ne voulais plus prendre le risque de perdre un sprint. Il y a longtemps déjà, on avait bien observé le parcours, on savait que ce serait exigeant avec pas mal de montées et de descentes. Le plan était de tenter quelque chose pour le classement général et aussi le maillot vert. On a attaqué la dernière montée à fond, à l'avant, avec ces deux objectifs en tête. Nathan van Hooydonck a lancé le mouvement, Tiesj Benoot a suivi et on a entendu dans nos radios que l’attaque avait fait des dégâts. Donc on a foncé jusqu'au sommet pour voir ce qui allait se passer. Je ne m'attendais pas à me retrouver seul."

Q: Mais si les leaders pour le classement général (Vingegaard, Roglic) avaient été en difficulté...

R: "(sourire) J'aurais fait demi-tour et je serais allé aider Primoz (Roglic) et Jonas (Vingegaard). Après, j’ai tout donné. Mon geste sur la ligne ? j'ai voulu montrer que le maillot jaune me donne des ailes. Je me suis senti voler dans les 10 derniers kilomètres. Remporter une étape de cette manière, avec le maillot jaune, c'est beau !"

Déjà vêtu du maillot jaune, Wout van Aert mime des ailes avec ses bras, à son arrivée de la 4e étape du Tour du France le 5 juillet 2022 Anne-Christine POUJOULAT AFP

Q: Comment abordez-vous l'étape des pavés ?

R: "Ce sera une étape très difficile, il y aura beaucoup de nervosité, mais nous l'abordons avec confiance. L'équipe est formée pour moitié de coureurs de classiques, qui ont l'habitude des pavés. Pour nous, la question ne sera pas de finir sans problème, nous avons une vraie chance de faire quelque chose. J'adore avoir une étape de ce genre dans le Tour."

Propos recueillis en conférence de presse

