Tour de France: van Aert toujours en jaune au bout d'une folle étape des pavés

Arenberg (France) (AFP) – À sa propre surprise, le Belge Wout van Aert a sauvé son maillot jaune du Tour de France, mercredi à Arenberg, au bout d'un scénario fou dans la cinquième étape, pavée, gagnée par l'Australien Simon Clarke.

Principale victime de cette journée chaude, surexcitée, aux multiples coups de théâtre, le Slovène Primoz Roglic, l'un des leaders de l'équipe Jumbo, a perdu plus de deux minutes sur le vainqueur sortant, Tadej Pogacar, le premier des favoris à l'arrivée située près de l'ancien site minier.

Audacieux comme à son habitude, aussi à l'aise sur les pavés que les purs spécialistes, Pogacar s'est livré à un numéro impressionnant de 18 kilomètres mais peu rémunérateur: treize secondes seulement sur la plupart de ses rivaux du classement général (Vingegaard, Thomas, A. Yates, Martinez, Vlasov, Gaudu, Mas, Quintana, Bardet), tous sauvés par le travail de van Aert, qui s'est transformé en super-équipier au service de son autre leader, le Danois Jonas Vingegaard.

La "bonne journée" de Pogacar

"J'ai passé une très bonne journée, je me sentais bien sur les pavés", a souri Pogacar. Le Slovène n'a gardé avec lui qu'un seul coureur, le Belge Jasper Stuyven, après son attaque sur les pavés de Sars-et-Rosières, un secteur traditionnel de Paris-Roubaix. Mais l'écart, qui a culminé à une quarantaine de secondes, a été gommé partiellement dans le final, après la sortie du onzième et dernier secteur pavé situé à cinq kilomètres de la ligne.

Le Slovène Tadej Pogacar pendant la 5e étape du Tour de France, entre Lille et Arenberg le 6 juillet 2022 Marco BERTORELLO AFP

"J'ai été supris d'apprendre que je garderais le maillot jaune, j'ai été tellement à l'arrière" (du peloton, ndlr), a commenté van Aert, qui est passé par toutes sortes d'émotions dans cette étape. Jeté à terre à l'entrée des cent derniers kilomètres suite à un accrochage avec l'un de ses coéquipiers (Steven Kruijswijk), le Belge a avoué avoir ensuite "perdu de la confiance".

Mais, à lui seul, il a sauvé l'équipe Jumbo, victime de coups du sort à répétition. A commencer par la crevaison de Vingegaard suivi d'un cafouillage en raison d'un vélo de remplacement trop grand tendu par un équipier et, plus encore, la chute de Roglic intervenue à trente kilomètres de l'arrivée, à cause d'un ballot de paille empiétant sur la chaussée suite au passage d'une moto.

Le coureur belge Wout Van Aert, toujours leader du classement général après la 5e étape du Tour de France entre Lille et Arenberg le 6 juillet 2022 Thomas SAMSON AFP

Roglic se remet l'épaule en place

Jusque-là, Roglic tenait sa place dans le groupe des favoris. Le Slovène, dauphin de Pogacar dans le Tour 2020, a expliqué après l'arrivée s'être remis l'épaule en place avant de repartir. Il a trouvé ensuite secours auprès de trois de ses coéquipiers mais son débours a finalement dépassé les deux minutes et fragilisé son équipe.

"On s'est battu à l'arrière alors qu'on comptait se battre à l'avant", a résumé van Aert. Le Superman belge compte désormais treize secondes d'avance au classement général sur l'Américain Neilson Powless et quatorze sur le Norvégien Edvald Boasosn Hagen, deux des membres de l'échappée formée dès le premier quart d'heure de course, qui s'est disputée la victoire au bout des 157 kilomètres.

Le Danois Magnus Cort Nielsen (à gauche), l'Australien Simon Clarke, le Norvégien Edvald Boasson Hagen et l'Américain Neilson Powless (à droite) pendant la 5e étape du Tour de France entre Lille et Arenberg Porte du Hainaut le 6 juillet 2022 Thomas SAMSON AFP

Pour le prestige, le vétéran australien Simon Clarke, bientôt 36 ans, a devancé d'extrême justesse le Néerlandais Taco van der Hoorn. Il a apporté son premier succès majeur dans le Tour à l'équipe Israël PT, qui lui a proposé l'hiver dernier un contrat salvateur pour poursuivre une carrière ornée surtout jusqu'à présent de deux étapes de la Vuelta - et d'une deuxième place à l'Amstel Gold Race 2019.

Le coureur néerlandais Taco van der Hoorn (à gauche) et l'Australien Simon Clarke (à droite) au sprint au terme de la 5e étape du Tour de France mercredi 6 juillet entre Lille et Arenberg Porte du Hainaut Thomas SAMSON AFP

A défaut de chambouler le classement, l'étape a plombé (provisoirement ?) les ambitions de Roglic, désormais derrière Thibaut Pinot, qui s'est plutôt bien sorti du guêpier, et de l'Australien Ben O'Connor, pointé à plus de trois minutes de ses rivaux. Mais, a rappelé van Aert, "il faut savoir passer au-dessus des jours difficiles".

