Foot: jugés pour escroquerie, Platini et Blatter acquittés en Suisse

Jugement attendu pour Michel Platini (G) et Sepp Blatter (D) VALERY HACHE, Fabrice COFFRINI AFP

4 mn

Bellinzone (Suisse) (AFP) – Après plus de six ans d'enquête et deux semaines de procès pour escroquerie en Suisse, Michel Platini et Sepp Blatter ont été acquittés vendredi dans le dossier qui a brisé les ambitions du Français, pressenti en 2015 pour prendre la tête du football mondial.