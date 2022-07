Rugby: l'Ecosse prend une revanche éclatante contre l'Argentine 29-6

Salta (Argentine) (AFP) – L'Ecosse, battue lors du premier des trois test-matches de sa tournée en Argentine, a pris une éclatante revanche sur les Pumas, dominés 29 à 6 (mi-temps: 8-6), samedi à Salta.

Cette victoire conclut en beauté le week-end des équipes de l'hémisphère nord qui l'ont toutes emporté contre des nations de l'hémisphère sud, contrairement à la première journée: la France au Japon, l'Irlande en Nouvelle-Zélande, l'Angleterre en Australie et le pays de Galles en Afrique du Sud.

Les Ecossais ont inscrit quatre essais par Hamish Watson (37e), Mark Bennett (42e), Mike Fagerson (53e) et Sam Johnson (64e). Les Argentins ont cru en marquer un, mais il a été justement refusé par l'arbitre français Mathieu Raynal pour un en-avant (48e).

Les Pumas avaient remporté la première manche 26 à 18 le 2 juillet à San Salvador de Jujuy, pour la première de leur nouvel entraîneur, l'Australien Michael Cheika.

Par rapport au premier match, Cheika avait procédé à quatre changements. Le troisième-ligne Pablo Matera, blessé, a été remplacé par Rodrigo Bruni, et la charnière a elle aussi et modifiée en raison des blessures de Tomas Cubelli et Nicolas Sanchez, remplacés par le demi de mêlée Gonzalo Bertranou et l'ouvreur Santiago Carreras.

A l'arrière enfin, le Toulousain Juan Cruz Mallia a été remplacé par Emiliano Boffelli, ailier lors du premier test, ce qui a permis la titularisation du Racingman Juan Imhoff à l'aile.

Côté écossais, plusieurs changements également, Dave Cherry, Sam Skinner, Hamish Watson, Rory Darge et le demi de mêlée Ben White étant titularisés à la place de George Turner, Jonny Gray, Luke Crosbie, Magnus Bradbury et Ali Price.

Un troisième et dernier test entre les deux pays sera joué le 16 juillet à Santiago del Estero.

L'équipe d'Argentine disputait son deuxième match à domicile seulement depuis près de trois ans après deux saisons perturbées par le Covid.

