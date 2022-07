Rugby: victoire historique du pays de Galles contre les Springboks en Afrique du Sud

Bloemfontein (Afrique du Sud) (AFP) – Le pays de Galles a remporté une victoire historique, samedi à Bloemfontein, sa première en terre sud-africaine face aux Springboks champions du monde (13-12), grâce à un essai à la 78e minute de Josh Adams, transformé par Gareth Anscombe.

Publicité Lire la suite

Le XV du Poireau, qui avait perdu de peu le week-end dernier (29-26) à Pretoria, a pris sa revanche avec brio, après avoir été mené pendant toute la rencontre, au cours d'un match au faible niveau de jeu.

Les Gallois se sont imposés en toute fin de match grâce à un essai, en coin, de l'ailier remplaçant Adams - le seul de la rencontre - transformé par le demi d'ouverture Anscombe, également rentré en cours de jeu.

Les Boks recevront une ultime fois les Gallois samedi prochain au Cap. L'équipe victorieuse remportera la tournée estivale.

C'est d'ailleurs ce qu'a voulu retenir Wayne Pivac, le sélectionneur gallois, à l'issue de la rencontre, préférant se concentrer sur une possible victoire dans la série de tests, plutôt que sur le succès historique des siens.

"Nous sommes surtout un peu déçus de ne pas être à deux victoires aujourd'hui. Nous pouvons désormais gagner la série (de tests). Ce sera un énorme défi et l'équipe sud-africaine sera différente. Ce sera une semaine importante pour nous et nous l'attendons avec impatience", a-t-il déclaré.

Des cadres au repos

Samedi dernier à Pretoria, le XV du Poireau avait déjà fait plus que douter les champions du monde jusqu'à la toute fin de partie, puisque seule une erreur de leur ouvreur et capitaine Dan Biggar avait permis aux Springboks de l'emporter, sur une pénalité de Damian Willemse (29-26).

Pivac n'avait donc logiquement procédé qu'à un changement dans sa formation pour le deuxième test à Bloemfontein, alors que son homologue sud-africain Jacques Nienaber avait fait l'inverse: seuls quatre des vingt-trois joueurs ayant foulé la pelouse de Pretoria subsistaient dans l'équipe alignée samedi.

Certains des cadres du sacre mondial en 2019 avaient ainsi été mis au repos, le troisième ligne et habituel capitaine des Springboks Siya Kolisi et le demi de mêlée Faf de Klerk notamment.

A leur place: des jeunes, dont six n'ayant jamais encore été sélectionnés sous le maillot vert et or, bien encadrés par le demi d'ouverture Handré Pollard, promu capitaine des Boks pour la première fois de sa carrière, et le deuxième ligne Eben Etzebeth, seul titulaire rescapé de l'équipe gagnante à Pretoria.

La rencontre a bien débuté pour Dan Biggar et ses coéquipiers puisque l'ouvreur a passé une pénalité dès la première minute, à laquelle a répondu rapidement Handré Pollard (3-3, 5e).

Et puis pendant 35 minutes, plus rien. Enfin, pas grand chose du moins, et surtout pas de points.

La première période s'est avérée étriquée, verrouillée de part et d'autre par des défenses intraitables, qui n'a vu aucune des deux équipes prendre le pas sur l'autre.

Il a fallu attendre la 43e minute pour voir des points garnir le tableau d'affichage, en l’occurrence grâce à Pollard: 6-3, puis 9-3 à la 52e.

Peu de jeu

Mais toujours aussi peu de jeu, malgré quelques tentatives ça et là, vite avortées cependant.

Les Gallois, en infériorité numérique après un carton jaune infligé à Alun Wyn Jones, qui a fêté d'une bien mauvaise manière sa 152e sélection juste après être entré en jeu, ont paradoxalement réussi à recoller au score (12-6, 66e), se permettant de rêver.

Un rêve devenu réalité quelques minutes après, grâce à Adams, et surtout à Anscombe, entré à la place de Biggar et qui a réussi à conserver son sang-froid face aux perches alors qu'il était à plus de 30 mètres et près de la ligne de touche.

Avec cette victoire galloise, les nations du Nord prennent une éclatante revanche sur celles du Sud.

La semaine passée, la France exceptée, Nouvelle-Zélande, Australie et Afrique du Sud avaient battu respectivement Irlande, Angleterre et pays-de-Galles. Ce samedi, et en attendant le résultat de l’Écosse face à l'Argentine ce soir, toutes les nations du Nord se sont imposées, la victoire du pays-de-Galles permettant même à la France de prendre lundi la première place du classement de World Rugby.

© 2022 AFP