Amical: coup d'envoi pour l'OM, premiers pas pour Tudor

Marseille (AFP) – A la découverte d'Igor Tudor: après une reprise agitée par les départs de Jorge Sampaoli et Steve Mandanda, l'OM se remet en route sous les ordres de son nouvel entraîneur croate, avec un premier match amical mercredi (19h00) contre Marignane-Gignac (N2).

"Comment on joue, vous le verrez très vite", a promis Tudor la semaine dernière, lors de sa conférence de presse de présentation. Même si l'OM et le Croate n'ont eu qu'une grosse semaine de travail en commun, ce match amical disputé à huis-clos à la Commanderie est donc une première occasion d'essayer de deviner à quoi va ressembler son équipe cette saison.

Face à la presse, Tudor n'est pas vraiment entré dans le détail de ses projets tactiques, évoquant simplement "un football d'attaque, d'intensité, organisé et courageux".

En attendant de voir son OM à l'oeuvre face aux amateurs de Marignane-Gignac, entraînés par l'ancien capitaine marseillais Brahim Hemdani, les supporters imaginent en tous cas retrouver un peu de ce qui a fait la saison dernière le succès du Hellas Vérone, le précédent club de Tudor.

Dans le nord de l'Italie, le technicien croate avait installé une défense à trois comme base d'un système en 3-4-2-1 où tout le monde courait beaucoup, à commencer par les attaquants, chargés d'un premier pressing très agressif.

Avec Gigot et Touré

L'ensemble devrait en tous cas être assez différent du football de position et de possession de Sampaoli, qui a amené l'OM jusqu'à la deuxième place synonyme de qualification pour la Ligue des champions, mais a parfois frustré le Vélodrome par manque de fureur offensive.

L'idée de jeu devrait donc radicalement évoluer, ce qui a poussé aussi les dirigeants marseillais à changer quelques orientations sur le mercato. Certains joueurs, écartés ou en difficulté la saison dernière avec Sampaoli, pourraient aussi essayer de profiter des premiers amicaux pour montrer à Tudor qu'ils ont une carte à jouer cette saison.

C'est le cas de Jordan Amavi, prêté à Nice la saison dernière, de Pol Lirola, méconnaissable l'an dernier et à qui le système tactique de Tudor pourrait convenir, ou d'Arkadiusz Milik, certainement pas fâché de voir partir Sampaoli avec qui les relations étaient compliquées et de voir débarquer un coach et un staff parfaitement italophones, comme lui..

L'attaquant de l'OM Arkadiusz Milik lors de la demi-finale aller de Ligue Europa Conférence entre Marseille et Feyenoord le 5 mai 2022 au Stade Vélodrome CHRISTOPHE SIMON AFP/Archives

Tous ne joueront pas forcément très longtemps contre Marignane-Gignac, les retours de vacances ayant été étalés depuis la reprise officielle le 29 juin. Et côté recrues, c'est vers la défense qu'il faudra regarder, avec les possibles débuts sous le maillot marseillais de Samuel Gigot et du jeune Isaak Touré (19 ans).

