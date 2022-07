Euro féminin: les Pays-Bas et la Suède pour se rapprocher des quarts

La milieu de terrain néerlandaise Jill Roord le 9 juillet 2022 lors de la rencontre de l'Euro entre les Pays-Bas et la Suède à Sheffield FRANCK FIFE AFP/Archives

Paris (AFP) – Après avoir partagé les points pour leur entrée en lice à l'Euro féminin (1-1), les Pays-Bas et la Suède, candidates pour le titre, affrontent respectivement le Portugal et la Suisse, mercredi lors de la 2e journée du groupe C, pour se rapprocher des quarts de finale.