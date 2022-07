British Open: Victor Perez rend un petit -1 au 3e tour

Saint Andrews (Royaume-Uni) (AFP) – Victor Perez a rendu une carte de -1, samedi au troisième tour du British Open, pour un total de -5 qui le place à quatre coups de Tommy Fleetwood, le mieux classé des joueurs ayant terminé le parcours au moment où le Français a signé sa carte.

Encore sur le parcours de Saint Andrews, le Norvégien Viktor Hovland (-5 samedi) et le Nord-irlandais Rory McIlroy (-5 samedi) pointaient à -15 au total après le 11e trou, tandis que l'Américain Cameron Young (-2 samedi) et l'Australien Cameron Smith (0 samedi) étaient à -13 après le 11.

"Je n'ai pas su tirer le maximum de ma partie", a regretté le Français de 29 ans, tout en étant "plutôt content" d'une "bonne partie dans l'ensemble".

"Encore une fois, je n'ai pas rentré ces putts à 5, 6, 7m que rentrent les leaders", a-t-il cependant déploré.

Après un aller solide avec deux birdies, puis un birdie au 10 pour bien entamer le retour, Perez a manqué son premier coup sur le par 3 du 11 et n'a pu faire mieux que bogey.

Il a enchaîné avec quatre mauvais coups sur le par 4 du 12 qui lui ont une nouvelle fois coûté un coup (bogey).

"Ça aurait été bien que la partie s'emballe", a reconnu Perez qui pensait être "dans une bonne dynamique après le passage 9-10".

"Je ne fais pas un si mauvais premier coup que ça au 11, puis derrière le green je fais un bon chip, mais je rate le putt", a-t-il détaillé.

"Au 12, je fais peut-être une erreur mais c'est un drapeau qui n'est pas évident. Tout le monde a envie de driver, de se rapprocher, mais dès qu'on est du mauvais côté d'une grosse bute, sur ce parcours, ce n'est jamais évident", a-t-il analysé.

"C'est un peu dommage, ce milieu de partie où on a l'impression que ça aurait peut-être pu un peu plus s'engager", a-t-il regretté.

Il a encore concédé un bogey à l'impitoyable trou 17 mais l'a compensé par un birdie au 18.

Le Français Victor Perez, au départ du 18e trou, lors du 3e tour du British Open, le 16 juillet 2022 sur le parcours de Saint Andrews (Ecosse) Paul ELLIS AFP

"C'est toujours bien de terminer sur un birdie au 18, ça donne à la journée un goût un peu meilleur. Ça aurait été dommage de terminer avec 3 bogeys et des occasions manquées au 14 et au 18 qui sont vraiment les deux trous où on peut faire un birdie au retour, avec le 10", a-t-il insisté.

Vendredi, le N.1 français avait passé le cut d'un Majeur pour la première fois depuis le PGA Championship 2020 qu'il avait terminé 22e, après avoir déjà terminé 46e du Masters la même année.

Il avait ensuite manqué le cut lors de ses six Majeurs suivants.

