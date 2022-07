Rugby: exploit historique de l'Irlande en terre All Black

Les Irlandais célèbrent leur deuxième victoire consécutive face aux All Blacks, le 16 juillet 2022 à Wellington.

Wellington (AFP) – L'Irlande, grâce à un match plein de maîtrise, a signé samedi à Wellington une deuxième victoire consécutive face aux All Blacks en Nouvelle-Zélande (32-22), remportant ainsi pour la première fois sa tournée estivale sur le sol néo-zélandais.

C'est aussi la première fois que les All Blacks perdent deux matches d'affilée à domicile contre une équipe européenne depuis la victoire de la France lors de sa tournée en 1994. Un camouflet de taille pour le sélectionneur Ian Foster, plus que jamais menacé.

Avec ce succès, acquis grâce à quatre essais, contre trois pour la Nouvelle-Zélande, l'Irlande reprendra lundi le fauteuil de N.1 mondial.

La première période a été totalement irlandaise, les All Blacks semblant perdus, désorientés face à cette furia verte. Tout le contraire de la seconde qui a vu le réveil des Néo-Zélandais, auteurs de trois essais en 16 minutes.

Mais les coéquipiers de Johnny Sexton, à nouveau impérial (12 points) à tout juste 37 ans, n'ont pas tremblé, résistant jusqu'au dernier moment pour arracher une victoire précieuse.

"C'est un jour très spécial parce que nous jouons contre les meilleurs du monde. Venir ici et le faire est très, très spécial", a réagi le capitaine Sexton au micro de la BBC.

Récital vert

Comme ça a été le cas lors des deux premiers test-matches, les hommes d'Andy Farrell ont frappé fort dès le début de la rencontre.A la suite d'une erreur du capitaine néo-zélandais Sam Cane, très critiqué depuis le début de cette tournée, le XV du Trèfle obtient une pénalité dès la 4e minute.

Les Irlandais choisissent alors la touche plutôt que de tenter les trois points, visant juste puisque sur un magnifique ballon porté, le troisième Josh van der Flier aplatit en force pour le premier essai de la rencontre.

Robbie Henshaw a inscrit le troisième essai des Irlandais, victorieux des All Blacks le 16 juillet 2022 à Wellington. Marty MELVILLE AFP

Sexton échoue alors à transformer (5-0), mais la domination de l'Irlande se poursuit, repoussant les assauts de l'équipe à la Fougère.

Ce n'est qu'à la 23e minute que Jordie Barrett, face aux perches, réduit le score (5-3).

Les Irlandais enchaînent ensuite sur un magnifique mouvement des trois-quarts, qui décalent leur arrière Hugo Keenan pour le deuxième essai des Verts, en pointe.

Sexton, cette fois, transforme sans problème (12-3, 28e), passant la barre symbolique des 1.000 points en sélection.

Il aggrave le score ensuite (15-3, 32e), malgré les sifflets du stade de Wellington, déçu de la prestation de son équipe qui fournit beaucoup d'efforts mais multiplie les maladresses, perdant trop souvent le ballon.

Coté irlandais, on n'en est pas là, au contraire: le rugby du XV du Trèfle est tellement fluide que logiquement ça paye, avec un troisième essai, là encore superbe, à la suite d'une mêlée et signé du centre Robbie Henshaw, sur une offrande de son coéquipier Bundee Aki (22-3, 37e).

Révolte des Blacks

Au retour des vestiaires, les hommes d'Ian Foster sonnent immédiatement la révolte, lançant une attaque bille en tête contre la défense irlandaise, usant de patience jusqu'à enchaîner une vingtaine de phases de jeu, pour finalement aplatir par le troisième ligne Ardie Savea (22-10, 44e).

La "machine" All Black s'ébranle alors. Profitant d'une infériorité numérique de l'Irlande, privée d'Andrew Porter, sorti sur carton jaune, Akira Ioane, titularisé à la dernière minute à la place de Scott Barrett, blessé à une jambe, fonce dans la défense irlandaise pour aplatir tout en puissance.

Le capitaine irlandais Johnny Sexton lors de la victoire de son équipe face aux All Blacks néo-zélandais le 16 juillet 2022 à Wellington. Marty MELVILLE AFP

Une transformation de Jordie Barrett plus tard, et la Nouvelle-Zélande n'est plus qu'à 5 points (22-17) de son adversaire, de quoi y croire à nouveau.

Quelques minutes après, sur une belle passe de Savea, Will Jordan perce, fixe Sexton et accélère pour signer un essai de plus de 60 mètres (25-22, 60e).

L'Irlande ne se laisse pourtant pas démonter et sur un beau ballon porté, marque son quatrième essai par le talonneur Rob Herring, tout juste entré sur la pelouse (32-22, 65e).

Et la fin de la rencontre est marquée par le sang-froid des Irlandais, solidaires et solides jusqu'au bout.

